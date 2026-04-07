광주은행, 퇴직연금 디폴트옵션 수익률 전체 1위

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주은행(은행장 정일선)은 2025년 퇴직연금 디폴트옵션 상품의 연간 수익률 전체 부문(적극투자형·중립투자형·안정투자형·안정형)에서 은행권 전체 1위를 달성했다고 7일 밝혔다.

광주은행의 2025년 디폴트옵션 상품 연간 수익률은 적극투자형 16.84%, 중립투자형 13.34%, 안정투자형 10.66%, 안정형 2.33%를 기록했다. 이는 시중은행을 포함한 전체 11개 은행권 퇴직연금 사업자 가운데 가장 높은 수준으로, 광주은행의 안정적이고 차별화된 퇴직연금 운용 역량을 다시 한 번 입증한 성과다.

특히, ‘광주은행 디폴트옵션 중립투자형 포트폴리오 2호’와 ‘광주은행 디폴트옵션 안정투자형 포트폴리오 2호’는 각각 1년 수익률 17.47%, 6개월 수익률 9.32%를 기록하며, 전체 41개 퇴직연금 사업자 디폴트옵션 상품 가운데 1위에 오르는 등 광주은행의 우수한 성과를 견인했다.

박성숙 광주은행 연금사업부장은 “퇴직연금은 고객의 안정적인 노후생활과 직결되는 중요한 자산인 만큼, 고객별 특성과 투자 성향에 맞는 맞춤형 상품 제공과 체계적인 수익률 관리에 최선을 다하고 있다”며, “앞으로도 전문적인 컨설팅과 적극적인 자산관리 지원을 통해 고객의 퇴직연금 자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다