[헤럴드경제=김성훈 기자] 대구에서 조산 징후를 보인 쌍둥이 임신부가 병원을 못 구해 4시간 가량 헤맨 끝에 아이 1명이 사망하고, 다른 1명도 중태에 빠졌다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.

7일 대구시와 소방 당국 등에 따르면, 지난 2월 28일 대구 한 호텔에 머물던 임신 28주 차 미국 국적 산모가 조산 징후를 보였다. 남편은 인근 산부인과에 연락했지만, 진료 이력이 없다는 이유 등으로 대학병원 방문을 권유받았다.

다음 날 새벽 산모의 증상이 악화하자 119에 신고해 산모는 구급차에 몸을 실었다.

그러나 구급차는 병원으로 갈 수 없었다. 대구의 대형 병원 7곳이 산부인과 전문의 부재, 신생아 중환자실 병상 부족 등을 이유로 수용을 거부한 것으로 전해졌다.

결국 남편이 직접 차량을 운전해 수도권 병원으로 이동하기로 결정했다. 이동 중에도 119와 연락을 이어가며 이송 가능 병원을 찾았다.

수도권으로 가는 과정에서도 환자 정보 전달과 이송 방향을 둘러싼 혼란으로 시간이 지체됐다.

우여곡절 끝에 경기도 성남시 분당서울대병원에 도착했을 때는 신고한 지 4시간이나 지난 후였다. 임신부는 이미 양수가 터지고 혈압 저하가 나타난 상태였다.

의료진은 다급히 응급 제왕절개 수술을 했지만, 쌍둥이 중 한 명은 저산소증으로 출생 직후 숨졌고, 다른 한 명은 뇌 손상을 입어 현재까지 치료 중이다. 산모는 생명에 지장이 없는 상태다.

의료계에서는 고위험 산모를 수용할 수 있는 시설과 인력이 제한적인 상황에서 병원들이 의료사고에 따른 법적 책임 부담을 우려해 환자 수용을 꺼리는 구조적 문제가 있다고 지적한다.

대구에서는 2023년 10대 응급환자가 ‘응급실 뺑뺑이’를 돌아 사망한 사건이 충격을 준 바 있다. 이후 이송 지연과 수용 거부 문제를 해소하기 위한 ‘책임형 응급의료 체계’가 도입됐으나 현장에서 제대로 적용되지 못하고 있다는 지적이 나온다.