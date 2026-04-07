[헤럴드경제=배문숙 기자]중동전쟁 여파로 전 세계 해상 원유 물동량의 20%가 지나는 호르무즈 해협이 막히자 우리 정부가 원유 수입선을 미국·브라질·호주·콩고·가봉 등 17개국으로 다변화했다. 대체 원유는 계약 기준으로 4월 5000만배럴, 5월 6000만배럴을 확보해 평상시 도입 물량의 60~70% 수준이다. 국내 하루 원유 사용량은 약 290만배럴이다.

양기욱 산업부 자원안보실장은 7일 중동전쟁 대응본부 브리핑에서 “대체 원유는 현재 17개국에서 도입 중”이라며 “사우디아라비아, 미국, 아랍에미리트(UAE), 브라질, 호주, 콩고, 가봉 등 사실상 5대양 6대주 거의다 걸쳐서 도입하고 있다”고 밝혔다.

정부가 확보한 대체 원유는 4월 5000만배럴, 5월 6000만배럴 수준이다. 이는 평년 같은 기간 도입 물량의 60~70% 수준이다. 중동 의존도를 낮추면서도 국내 정유공장의 정상 가동에 필요한 최소 물량은 확보했다는 설명이다.

또 비축유 스왑 관련해서는 “지난번 2000만 배럴 신청받은 후 1000만배럴 더 들어와서 3000만배럴 이상”이라며 “2건이 계약돼 이송됐고 이번주 4건 이상 추가돼 이번주까지 하면 800만 배럴에 이른다”고 말했다. 비축유 스왑은 정부의 국내 비축유와 향후 민간 정유사가 수입해오는 물량을 교환하는 제도다.

산업부는 반도체와 자동차, 배터리, 조선 분야 핵심 소재인 헬륨, 알루미늄휠, 황산니켈, 에틸렌가스 등은 국내 전량 생산하거나 대체수입선을 확보했다고 밝혔다.

이민우 산업부 산업정책국장은 “황산니켈 내수용은 전량 국내 생산 중”이라며 “에틸렌가스는 조선-석화사 협의를 통해 정상 공급되고 일정수준 재고 유지가 관리가능하다”고 설명했다.

이어 “헬륨은 미국, 휠은 말레이시아와 인도, 중국에서 각각 대체 수급하고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “페인트 원료 가격 상승 및 상황 장기화 시 공급감소 우려가 있어 화평법 수입특례를 적용 추진하고 있다”면서 “포장재 가격 상승 등에 따른 업계 애로는 TF를 통해 수급상황을 면밀히 점검히고 있다”고 강조했다.

‘산업의 쌀’인 나프타 수급 부족으로 어려움을 겪고 있는 석유화학업계 지원방안에 대해서는 “에너지 다소비 업종 철강, 석화 부담이 커졌기 때문에 산업위기지역 주된업종에 대해 전기요금 4.2%를 감면하는 산업부안을 말했는데 정부안에 반영이 안 됐다”면서 “국회 예결위 중심으로 (다시) 논의하는걸로 알고 있다”고 말했다.

나프타 수입과 관련해서는 “작년 나프타 수입량은 116만톤으로 추산하고 있다”면서 “ 올해 4월 수출입은 업계가 파악한 물량이 77만톤 정도로 예년 대비 70% 수준이라고 보면 될 것 같다”고 말했다.

이어 “원유는 길게 계약해서 들여오는데 나프타는 5월 물량이 전달인 4월에 결정되는게 대부분”이라며 “추경 통해 예산편성되면 기업들과 함께 나프타 확보 위한 노력을 하겠다”고 덧붙였다.

9일 발표되는 3차 석유최고가격제와 관련해 양 실장은 “고민 많다”면서 “산업부 혼자 결정하는 것이 아니라 부처 합동 결정이라 오늘(7일) 말하긴 어려울 듯 싶다”고 말했다.

이어 “국민부담과 수요관리 신호, 특별히 부담가는 사람들 화물차운전자 농어업인 등에 대한 고려. 정부 손실부담에 따른 재정부담 등 네가지를 균형있게 고려하면서 한다는 원칙 정도만 이야기하겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “폴리프로필렌(PP) 등에 대한 매점매석하고 수급조정에 대한 고시는 계속 검토 중”이라며 “ 이부분 pp까지 해당할지는 범위 고민하고 있다”고 말했다.

중동전쟁 장기화로 원료 수급이 원활하지 않자 정부는 식품용 기구 및 용기·포장에 사용하는 물리적 재생 원료의 범위를 기존 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)에서 PP까지 확대하는 내용을 담은 ‘기구 및 용기·포장의 기준 및 규격’을 일부 개정 고시했다