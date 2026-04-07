맛·위생·친절도 ‘고른 평가’

서울 마포구는 ‘효도밥상’(사진) 이용 어르신을 대상으로 실시한 만족도 조사에서 평균 91점의 만족도를 보였다고 7일 밝혔다.

마포복지재단이 올해 2월 6일~3월 6일 진행한 이번 조사에는 효도밥상 전체 이용자 중 872명이 응답했다.

음식의 맛·양·영양 구성(잡곡밥), 친절도, 위생 상태, 분위기 등 총 6개 항목을 조사한 결과 음식의 맛·양은 각 90점, 영양 구성(잡곡밥)은 88점, 친절도와 위생 상태는 각 93점, 분위기는 90점의 만족도를 보였다.

75세 이상 어르신을 대상으로 한 효도밥상 이용자 연령 분포를 보면, 81세 이상 초고령층이 전체 응답의 76.5%를 차지했다.

또 효도밥상을 이용하지 못할 경우 점심 식사를 어떻게 했을지를 묻는 문항에서는 ‘라면이나 빵, 떡 등으로 간단히 때웠을 것(47.1%)’, ‘딱히 먹을 게 없거나 귀찮아 걸렀을 것(33.5%)’ 등의 답변이 나와, 결식 예방과 영양 관리 측면에서 실질적인 생활 지원 기능을 수행하고 있는 것으로 분석됐다.

이와 함께 ‘건강이 좋아졌다’ ‘함께 식사하며 외로움이 줄었다’ 등의 응답도 이어져 단순한 식사 제공을 넘어 정서적 안정과 사회적 관계 형성에도 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다.

이에 마포구는 조사 결과를 바탕으로 고령자 맞춤형 식단 개선, 급식기관 이용 질서 확립과 환경 개선, 건강·여가 프로그램 연계 확대 등을 단계적으로 추진할 계획이다. 박종일 선임기자