생산적 금융 확대 속도…모험자본 인재 육성 본격화

[헤럴드경제 = 송하준 기자] 신한투자증권은 모험자본 운용·심사·내부통제 핵심 인력 내재화를 목표로 한 사내 벤처투자 전문가 육성 프로그램 ‘브이넥스트(V-Next) 교육과정’을 개설하고 교육을 시작했다고 7일 밝혔다.

V-Next 교육과정은 신한투자증권이 모험자본 비즈니스 경쟁력 강화를 위해 기획한 벤처투자 전문 인력 양성 프로그램으로, 사내 공모를 통해 약 5대1의 경쟁률을 기록했다.

선발된 인원들은 4월부터 6월까지 3개월간 ▷운용 전략 ▷투자 심사 ▷리스크 관리 ▷내부통제 전반에 대해 심층 교육을 받는다.

이번 과정은 단순 이론 중심을 넘어 실제 투자 사례와 내부통제 프로세스를 접목한 실무형 커리큘럼으로 구성된 것이 특징이다. 이를 통해 벤처투자와 모험자본 분야에서 요구되는 전문성과 윤리성, 통제 역량을 갖춘 인재를 내부에서 육성한다는 계획이다.

교육 수료자는 향후 모험자본 비즈니스 인재 풀로 관리되며, 이후에도 외부 전문 교육 기회가 우선 제공될 예정이다.

신한투자증권 관계자는 “V-Next 교육과정은 모험자본 공급을 중심으로 한 생산적 금융 확대 전략의 핵심”이라며 “일상화된 내부통제를 기반으로 진짜 혁신을 추진하고, 신뢰와 성장이 선순환하는 금융 구조를 구축해 나가겠다”고 말했다.