해양조선 AI 융합 국가 전략 플랫폼 구축 묵암재단과 해양인공지능 인재양성 협약

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 6일 해양산업의 인공지능 전환을 선도하기 위해 ‘Maritime AX(Artificial Intelligence Transformation)’ 비전 및 전략 선포식을 개최했다. 대학은 이를 통해 기존 교육기관을 넘어 해양·조선·데이터·AI·국방을 통합하는 국가 전략형 플랫폼으로 도약하겠다는 구상을 밝혔다.

이번 전략은 해양산업 전반이 데이터와 AI 중심의 지능형 플랫폼 산업으로 빠르게 재편되는 글로벌 흐름에 대응하기 위한 것으로 산업 경쟁력 강화와 함께 해양안보 체계의 지능화를 동시에 추진하는 것이 핵심이다.

핵심 전략으로는 ▷해양 AX 인재 양성 ▷국가 해양 데이터 허브 구축(K-MDP) ▷Maritime AX 연구소 설립 ▷AI 혁신 생태계 조성 ▷글로벌 네트워크 확대이다. 특히 해양 데이터 허브 구축을 통해 선박·항만·물류·기상·안보 데이터를 통합하고, 이를 기반으로 운항 최적화, 물류 예측, 해양 감시 등 다양한 AI 서비스를 구현할 계획이다.

또 자율운항, 스마트항만, 해양안보 분야를 중심으로 연구소를 운영하고, 산·학·관·연·군 협력 체계를 구축해 기술 실증과 사업화를 동시에 추진한다는 방침이다.

이날 선포식에서는 이러한 실행 전략을 뒷받침하기 위해 교육부 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업에 선정된 해사인공지능·보안학부 이대성 교수의 ‘해양 AX 인재양성부트캠프 사업 추진 전략’과 최근 고용노동부의 AI 특화 공동훈련센터로 지정된 산학연 ETRS 센터 이상득 센터장의 사업 발표도 함께 진행하며 구체적인 비전을 공유했다.

비전 실현의 첫걸음으로 국립한국해양대는 해양인재 양성을 지원하는 묵암재단과 손잡고 ‘해양 인공지능(AI) 인재 양성과 교육환경 조성을 위해 업무협약을 맺었다. 묵암재단은 성공적인 해양 AI 교육을 위해 강사 초빙, 교육 프로그램 개발, 교육 지원금 등 전반적인 인프라를 적극 지원할 계획이다.

류동근 한국해양대 총장은 “이번 전략은 단순한 대학 발전계획이 아니라 국가 해양산업의 미래 경쟁력을 좌우할 플랫폼 전략”이라며 “대한민국을 AI 기반 해양 플랫폼 국가로 전환하는 핵심 역할을 수행하겠다”고 밝혔다.