[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘학교에 안 갔어’라는 노래로 2000년대 초반 큰 인기를 끌었던 쌍둥이 댄스 듀오 량현량하의 김량하가 활동 당시 번 막대한 수익이 모두 사라졌다고 말했다.

배우 지대한이 진행하는 유튜브 채널 ‘병진이형’이 6일 올린 ‘[나고맙] 량현량하로 번 20억 다 날렸어?!’라는 제목의 영상에는 김량하가 출연해 량현량하 활동 당시에 대한 이야기를 했다.

김량하는 초등학교 때부터 춤을 좋아해서 부산 용두산 공원에서 친구들과 어울려 춤을 추고는 했다고 한다. 그들의 실력이 입소문을 타 SM엔터테인먼트가 먼저 캐스팅을 제안했으나 서울로 이사가서 살아야 한다는 말에 거절했고, 1년 뒤 가수 박진영이 캐스팅 제안을 했다고 했다.

량현량하는 결국 박진영과 손을 잡았다. 량현량하는 초등학교 5학년이었고, 박진영은 JYP를 갓 세워 엔터테인먼트 사업에 처음으로 도전하는 입장이었다. 이에 계약조건도 수익금을 박진영과 량현량하가 5대5로 나눠갖기로 한 ‘파격적인 조건’이었다고 한다.

김량하는 “진영이 형이 계약을 5대5로 해주셔서 형이 번 만큼 우리도 똑같이 벌었다”며 “계약 5년 채우고 JYP와의 관계를 정리했는데 ‘박진영이 버렸네. 뭐네’ 소문 많아도 신경 안쓴다. 항상 감사함 느낀다”라고 했다.

2000년 초등학교 6학년에 데뷔한 량현량하는 선풍적인 인기를 끌었고 많은 돈을 벌었다. 계약대로 정산금이 입금됐지만 문제는 그 이후였다.

김량하는 “아버지가 그 돈을 그대로 현금으로 인출해 직접 보관하셨다”며 “우리는 아버지를 믿었기에 ‘알아서 해주시겠거니’ 하고 묻지도 않았다”고 했다. 무뚝뚝한 아버지는 모친에게도 돈을 어디에 보관했는지 알려주지 않았다고 한다.

그러나 예상치 못한 비극이 찾아왔다. 김량하가 군 복무를 하던 중 아버지가 심근경색으로 갑작스럽게 세상을 떠난 것. 현금으로 인출해 보관 중이라던 수십억 원대 정산금의 위치를 아는 유일한 사람이 사라진 것이다.

김량하는 “돈의 행방을 영영 모르게 됐다. 어딘가에 있겠죠”라며 쓴웃음을 지었다.