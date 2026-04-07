작년 매출 4.7조·영업익 5759억원 역대 최대 실적 반영 현금흐름 개선으로 차입 부담 완화

[헤럴드경제=정경수 기자] 금호타이어의 기업 신용등급이 ‘A+’로 상향되며 재무 안정성과 수익성이 시장에서 재평가받았다.

금호타이어는 한국신용평가로부터 기업신용등급을 기존 ‘A0(안정적)’에서 ‘A+(안정적)’로 상향 조정받았다고 7일 밝혔다.

한국신용평가는 등급 상향 배경으로 ▷글로벌 시장 내 안정적인 영업 기반 ▷수익성 중심의 판매 믹스 개선 ▷영업현금흐름 기반 차입금 감축 등을 꼽았다. 특히 글로벌 주요 거래처 확보와 생산기지 다변화를 통해 외부 변수에도 견딜 수 있는 사업 구조를 구축했다는 점이 긍정적으로 평가됐다.

북미와 유럽을 중심으로 한 유통 채널 확대와 고부가가치 제품 중심의 판매 전략도 실적 개선을 이끈 핵심 요인으로 지목됐다. 금호타이어는 고인치 타이어와 전기차용 타이어 ‘이노뷔’ 등 프리미엄 제품 비중을 확대하며 수익성을 끌어올리고 있다.

실제 금호타이어는 지난해 매출 4조7013억원, 영업이익 5759억원(영업이익률 12.2%)을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 이를 통해 확보한 현금 창출력을 바탕으로 차입금을 줄이며 재무구조도 개선했다는 평가다.

이번 신용등급 상향으로 금호타이어는 자금 조달 비용을 낮추고 시장 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대된다. 동시에 글로벌 시장에서의 영업 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

금호타이어는 올해 매출 목표를 5조1000억원으로 설정하고 고인치 및 프리미엄 제품 중심의 포트폴리오 확대를 이어간다는 계획이다.