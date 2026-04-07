홈페이지∙모바일 웹∙앱에서 최대 6건 신청

[헤럴드경제=권제인 기자] 제주항공이 회원을 대상으로 예약 편의성을 높이기 위한 ‘대기예약 서비스’를 시작한다고 7일 밝혔다.

제주항공은 자사 홈페이지와 모바일 앱∙웹에서 회원을 대상으로 만석 항공편의 대기예약 서비스를 제공한다. 항공편 만석으로 좌석을 구하지 못한 승객이 로그인 후에 대기예약이 가능한 항공편을 선택해 대기예약을 신청할 수 있다. 신청 시 본인이 몇 번째 순서인지 대기 순번도 확인할 수 있다.

좌석이 확보되면 알림톡 또는 문자와 함께 이메일로 확약 안내를 받는다. 대기예약은 편도로만 가능하며, 비즈라이트 좌석은 제외된다. 대기 확약 안내를 받은 고객은 국제선의 경우 확약 후 다음 날 23시까지 결제를 완료해야 한다.

국내선은 확약 안내 시점에 따라 결제 기한이 달라진다. 전일 23시부터 당일 12시 이전에 확약을 받은 경우 당일 오후 3시까지, 당일 12시부터 23시 사이에 확약을 받은 경우 다음 날 오전 10시까지 결제를 해야 한다. 기한 내 결제가 이뤄지지 않을 경우 다음 순번 고객에게 기회가 자동으로 넘어간다.

서비스의 공정한 이용을 위해 회원 ID당 최대 6건까지만 대기가 가능하며, 1건당 최대 9명까지 신청할 수 있다. 예약승객 중에 1명만 취소할 경우에는 2명 이상이 아닌 1명 대기를 신청한 고객에게 우선 제공된다.

대기 예약 가능 여부는 항공편 및 운항 정책에 따라 변경될 수 있으며, 대기 예약 접수 시 안내되는 금액은 확정일 기준 예상금액으로 환율과 유류할증료 변동에 따라 최종 결제금액이 변경될 수 있다.

제주항공은 이번 회원 대상 대기예약 서비스 도입과 함께 자사 채널에서 대기예약 후 취소 좌석 발생시 실시간 자동 확약되는 시스템에 대해 특허를 출원했다.

제주항공 관계자는 “시간이 곧 자산인 시대에 반복적인 새로고침이나 고객센터 문의 없이 고객이 직접 대기를 신청하고 순번까지 확인할 수 있도록 한 것이 이번 서비스의 핵심”이라며 “자사 채널을 이용하는 회원 중심의 혜택을 지속 확대하고, 보다 효율적인 항공 이용 환경을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.