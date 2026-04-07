퇴직경찰관 30명 선발 이달 19일까지 모집 서울 15개 주요 거점서 활동

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스뱅크가 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단(이하 ‘통합대응단’)과 손잡고 퇴직경찰관의 전문 역량을 활용해 지역사회 금융사기 범죄를 예방하는 ‘우리동네 금융사기예방관’을 공개 모집한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 토스뱅크가 경찰청 통합대응단과 금융사기 피해 예방을 위해 긴밀히 협의해 온 민관 협력 사회공헌 프로젝트다. 금융사기 범죄 및 지역사회에 대한 이해도가 높은 퇴직경찰관의 노하우를 사회적 자산으로 재투입해, 갈수록 지능화되는 금융범죄로부터 시민들의 소중한 재산을 보호하고 지역사회 내 금융사기 예방 안전망을 구축하는 것이 핵심이다.

선발된 우리동네 금융사기예방관은 약 한 달 동안 전문 금융교육 강사 양성교육, 신종사기수법 및 대응법 등 활동에 필요한 역량 강화 과정을 거친 뒤 현장 활동에 투입된다. 이들은 지역 사회 내에서 금융사기 예방 교육을 진행하고, 금융 취약 지역을 중심으로 순찰과 홍보 활동도 진행하며, 지역사회의 금융사기 피해를 줄이는 ‘우리동네 금융사기예방관’ 역할을 수행할 예정이다.

토스뱅크는 1차년도 사업 지역으로 서울을 선정했다. 서울 내 전기통신금융사기 피해 규모가 연간 100억원 이상인 상위 15개 지역을 집중 관리 거점으로 지정하고, 선발된 퇴직경찰관 30명을 2인 1조로 각 경찰서에 배치할 계획이다.

‘우리동네 금융사기예방관’은 단순한 강사 역할을 넘어 현장 중심의 예방 활동도 수행한다. 주요 활동으로는 ▷최근 범죄 타깃이 되고 있는 ‘5060 시니어’ 대상 맞춤형 예방 교육 ▷ATM 기기 및 범죄 취약 지역 정기 순찰 ▷소상공인 대상 ‘노쇼(No-show) 사기’ 및 편의점 ‘기프트카드 사기’ 예방 홍보 등이 포함된다.

특히 경찰청과의 협의를 통해 실제 범죄 징후를 가장 잘 아는 베테랑들의 감각을 활용, 지역 밀착형 방범 효과를 창출한다는 구상이다.

이번 모집은 오는 4월 6일부터 19일까지 약 2주간 진행된다. 지원을 희망하는 퇴직경찰관은 경찰청 전직지원센터 홈페이지에 게시된 공고문을 통해 신청할 수 있다.

토스뱅크 관계자는 “토스뱅크는 물리적 지점이 없는 인터넷전문은행이지만, 고객의 일상을 위협하는 금융사기 앞에서는 온·오프라인의 경계가 없어야 한다고 판단했다”며 “경찰청과 함께 추진하는 ‘우리동네 금융사기예방관’을 통해 지역사회 곳곳에 금융사기 예방 안전망을 만들어가고자 하니 베테랑 퇴직경찰관분들의 많은 지원을 부탁드린다”고 말했다.