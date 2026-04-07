[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시의 청년·저출생 대응 정책이 결실을 맺으며 혼인 증가 등 가족 형성 지표가 뚜렷하게 개선된 것으로 나타났다.

7일 영주시에 따르면 영주시는 지난해 혼인 건수가 313건으로 전년 대비 22.3% 증가하며 최근 5년 중 최고치를 기록했다.

이는 전국 평균 증가율(8.1%)과 경북 평균(1.0%)을 크게 웃도는 수치로 경북 시부 가운데 가장 높은 증가율이다.

이러한 변화의 배경으로 코로나19 이후 지역 경제 회복과 대규모 투자 유치, KTX 중앙선 개통에 따른 접근성 개선 등을 꼽았다. 특히 청년층의 정주 여건이 개선되면서 결혼으로 이어지는 흐름이 강화된 것으로 분석했다.

또 출산·돌봄·주거·일자리 등 생애주기별 맞춤형 지원 정책이 지속적으로 추진되며 시민들이 체감할 수 있는 생활 안정 기반이 마련된 점도 주요 요인으로 작용했다.

영주시는 혼인 증가를 출산과 정착으로 이어가기 위해 출산·돌봄·주거·일·생활 균형·양성평등·만남·결혼 지원 등 6대 핵심 분야 126개 사업에 1338억원을 투입해 추진하고 있다.

출산 지원 확대와 돌봄 공백 해소, 청년·신혼부부 주거 지원, 일자리 연계 정책, 가족친화 프로그램 운영 등 다양한 사업을 통해 생애 전반을 아우르는 지원체계를 구축하고 있다.

특히 시는 저출생 대응 범부서 TF를 구성해 지방시대정책실장을 중심으로 부서 간 협업체계를 구축하고 결혼·출산·돌봄, 안심 주거, 일·생활 균형 등 3대 분야를 중심으로 통합 대응에 나서고 있다.

더불어 각 분야별로 관련 부서가 참여해 과제를 공동으로 추진하며 만남 주선부터 결혼 전후 경제적 부담 완화, 돌봄 기반 확대, 주거 안정 지원, 일·가정 양립 환경 조성 등 생애주기 전반을 아우르는 정책을 체계적으로 추진하고 있다.

엄태현 영주시장 권한대행은 “청년들이 영주에서 직장을 구하고 결혼과 출산, 돌봄까지 이어질 수 있도록 생애 주기별 맞춤 지원을 강화해 나가겠다”며 “청년이 떠나지 않고 행복한 미래를 설계할 수 있는 도시를 만들어 가겠다”고 말했다.