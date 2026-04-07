[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 급식학교 노후 기구 교체 및 소규모 시설 개선비로 총 36억원을 지원한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 사용 연한이 초과하여 잦은 고장을 일으키는 노후 급식기구를 적기에 교체하고 급식실 내 낡은 시설을 개선해 식중독 등 위생·안전 사고를 사전에 방비하기 위해 추진된다.

지원 대상은 유·초·중·고·특수·대안학교 가운데 사전 수요 조사와 현장 점검을 거쳐 선정된 총 311교다.

주요 지원 내용으로는 조리 과정에서 발생하는 조리흄(조리 시 발생하는 초미세 입자)을 줄이기 위한 친환경 전기식 급식기구(인덕션 등) 보급을 비롯해 오븐과 식기세척기, 국솥 등 주요 노후 급식기구 교체가 포함된다.

또 산업재해 예방을 위해 급식실 트렌치 미끄럼방지, 시설 경량화 등 급식실 환경개선을 위한 소규모 시설 개선 사업도 함께 추진된다.

도교육청은 이번 사업을 통해 학교급식의 위생과 안전성을 높이는 동시에 급식 종사자의 작업 환경을 개선해 보다 안정적인 학교급식 운영 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.

임종식 경북교육감은 “노후 급식기구 교체와 급식실 환경개선은 학생들에게 안전하고 건강한 급식을 제공하기 위한 중요한 기반”이라며“앞으로도 학교 현장의 의견을 적극 반영해 학생과 학부모, 급식 종사자 모두가 신뢰할 수 있는 학교급식 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.