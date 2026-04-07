[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 부산의 대표 음식점과 지역 음식문화를 담은 ‘2026 부산의 맛’ 가이드 북을 발간했다고 7일 밝혔다. ‘부산의 맛’은 매년 자체 기준과 절차를 통해 엄선된 음식점을 중심으로 부산의 음식문화와 지역 식재료, 다양한 콘텐츠를 종합적으로 소개하는 부산의 대표 음식문화 안내서다.

이번 가이드 북은 부산 전역 146개 음식점을 한·영·중·일 4개 국어로 소개하며, 지역별 음식 특성과 스토리를 함께 담아 부산 음식문화의 다양성과 매력을 전달했다. 특히 올해는 단순한 맛집 소개를 넘어 음식의 생산부터 소비까지 아우르는 지역 음식 생태계 관점을 반영한 점이 특징이다.

셰프 인터뷰와 식재료 생산업체(㈜도시농사꾼)를 소개하는 등 음식의 배경과 가치, 지역 식재료의 의미를 함께 전달하고, 먹자골목 등 지역 음식자원과 향토음식 정보를 수록해 부산만의 음식문화 흐름을 입체적으로 구성했다. 또 부산우수식품제조사와 협업해 인증 식품을 활용한 핑거푸드 메뉴를 개발한 ‘부산음식(B-FOOD) 레시피 시즌3’를 수록해 지역 식재료 기반 음식 콘텐츠를 확장했다.

이번 가이드 북에는 시의 ‘음식점 디지털 외국어 메뉴판 지원사업’을 통해 선정된 음식점 50곳의 외국어 메뉴판 큐알(QR)코드가 수록돼 영어, 중국어(간체·번체), 일본어 등 7개 언어로 제공되므로 외국인 방문객 이용 편의를 높였다.

‘2026 부산의 맛’ 가이드 북은 부산관광포털 누리집(visitbusan.net>여행준비>가이드북앤(&)지도)을 통해 온라인으로 열람하거나 내려받기가 가능하다. 실물 책자는 ‘부산의 맛’으로 선정된 식당과 부산 지역 관광안내소, 영사관, 부산관광공사, 구·군 외식 관련 부서 등 주요 거점에 비치된다.