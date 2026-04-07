통합 브랜드 ‘오네’에 ‘보낸다’는 의미 더해

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운이 개인 간 배송 서비스 브랜드 ‘보내오네’를 새롭게 선보인다고 7일 밝혔다.

보내오네는 CJ대한통운의 통합 배송브랜드 ‘오네(O-NE)’에 소비자가 직접 ‘보낸다’는 의미를 더해 만들어졌다. 오네가 “내가 주문한 상품이 언제든, 어디서든, 무엇이든 오네!”라는 의미를 담아 이커머스 이용 고객의 ‘받는 경험’에 주목했다면 보내오네는 개인 간 배송의 특성에 맞게 ‘보내는 경험’에서도 차별화된 서비스를 제공하겠다는 의지가 담겼다.

CJ대한통운은 택배시장 성장 동력으로 떠오르고 있는 개인 간 배송 시장을 지속 공략하고 있다. 고물가와 경기 침체로 불황형 소비가 늘어나고 한정판·명품·패션 등을 중심으로 중고거래가 활성화되면서 관련 물류 시장을 선점하겠다는 계획이다.

지난해 9월 당근마켓과 중고거래 배송 관련 업무협약(MOU)를 체결한데 이어 지난달부터 ‘바로구매’ 서비스의 전국 배송을 전담하고 있다. 올해 초에는 오네 앱을 방문 접수와 예약 안내 등 접수 고객 중심으로 개편하고, 신용카드와 간편결제 기능을 도입해 편의성을 한층 높였다. 또 스마트폰 앱 사용에 익숙하지 않은 노년층을 겨냥한 시니어 전용 택배 접수 전화 서비스도 시작해 다양한 고객과의 접점을 늘리고 있다.

윤재승 CJ대한통운 오네본부장은 “보내오네를 통해 다양한 소비자들이 일상에서 한층 더 편리한 개인 간 발송 경험을 누릴 것”이라며 “앞으로도 고객 니즈에 맞는 차별화된 서비스를 발굴하여 최고의 생활물류 서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 밝혔다.