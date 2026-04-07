[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 녹지직 공무원들의 우상이었던 최광빈 전 푸른도시 국장(68)이 6일 별세했다.

최 전 국장은 충북대 임학과 졸업 후 1980년 기술고시 녹지직에 합격, 서울시 공원과장에 이어 푸른도시국장을 두차례 역임한 조경분야 최고 전문가다.

서울시 최초 녹지국장이었던 최용호 전 국장에 이은 서울시 녹지직 공무원들의 전설이었다.

최 전 국장은 지난해 9월 13일 성수동 서울숲 커뮤니티센터에서 40여년 공직 노하우 담은 역저 ‘푸른 도시,서울의 공원’ 출간 기념 북토크를 갖기도 했다.

이날 민선 1기 조순 시장이 여의도공원을 조성한 사연과 고건 시장 때 월드컵공원과 선유도공원 조성, 오세훈 시장 시절 북서울꿈의숲과 중랑 캠핑장, 서서울호수공원 박원순 시장 시절 경춘선 숲길 등 사례를 설명했다.

최 전 국장은 민선 5기 김성환 노원구청장 시절 노원구 부구청장으로 영입돼 노원구와 인연을 맺은 후 오승록 현 구청장 재임 시절까지 ‘장수’ 고위공무원으로 재직했다.

최 전 국장은 재임 기간 특히 중랑천, 당현천 우이천 환경개선과 불암산 나비정원, 힐링타운 조성, 불암산 산림치유센터 건립 등 굵직한 프로젝트를 성공시켰다.

최광빈 전 국장 6일 별세. 발인 8일 오전 서울추모공원. 빈소 서울성무장례식장 13호실 (02)2258-5925