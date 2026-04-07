매년 정년퇴직자 3분의 1 다시 채용 업계 최초 ‘정년 후 재고용 위원회’ 설치

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS일렉트릭이 ‘정년 후 재고용’ 제도 확대로 글로벌 시장 경쟁력 강화에 나선다고 7일 밝혔다.

LS일렉트릭은 2010년부터 매년 정년퇴직자의 약 3분의 1을 재고용하고 있다. 이를 통해 핵심 기술 및 사업 경험을 보유한 숙련 인재 유출을 막고 연구개발과 생산, 영업 전반의 연속성을 확보하는 인사 정책을 시행하고 있다.

특히 지난해에는 업계 최초로 ‘정년 후 재고용 위원회’를 설치해 체계적인 선발과 운영 기반을 마련하고 전략적 숙련 인재 활용 체계를 구축했다. LS일렉트릭 노사는 지난해 9월 글로벌 사업 확대를 위한 상생 협력 관계 강화를 위해 임금 및 단체협약을 회사에 모두 위임하고, 정년 후 재고용 위원회를 설치해 고용 안정성 확대와 회사의 발전을 함께 도모하는 ‘윈-윈’ 기반을 마련했다.

LS일렉트릭의 정년 후 재고용 제도는 곧바로 사업과 생산의 경쟁력으로 이어지고 있다. 장기간 축적된 직무 경험과 기술 노하우를 보유한 인재들이 지속적으로 영업, 연구개발, 생산 현장에 투입되며 제품 완성도와 품질 신뢰도, 고객 대응력을 끌어올리고 있고, 프로젝트 수행 과정에서도 시행착오를 줄이며 납기 경쟁력을 강화하고 있다.

정년 후 재고용 된 인재들은 글로벌 사업 확장에도 기여하고 있다. LS일렉트릭은 북미 배전반 제조 자회사 MCM엔지니어링II, 베트남 박닌 공장 등 해외 생산 거점에 영업, 연구개발, 생산 분야 재고용 인력을 전략적으로 파견해 모기업의 기술 DNA와 운영 노하우를 이식하고 있다. 이를 통해 사업 초기 안정화 기간을 최소화하고, 현지 근무자들의 업무 역량을 빠르게 끌어올리며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 한층 강화하고 있다.

LS일렉트릭은 정년 후 재고용 제도를 체계화하는 한편, 정부의 일자리 창출 정책에 발맞춰 청년 일자리 확대, 고용취약계층 채용에도 힘쓰고 있다. 매년 채용 규모 확대를 추진하는 가운데 지난 20년 간 신입사원 공채 제도를 유지해왔으며, 지역 우수 인재 확보를 위한 현장실습 인턴 프로그램도 함께 운영하고 있다. 이와 함께 장애 예술인, 제대 군인, 보훈 인력 등 고용취약계층 대상 채용에도 적극 참여하며 기술 경쟁력과 사회적 가치를 동시에 확보하기 위해 노력하고 있다.

LS일렉트릭 관계자는 “정년 후 재고용은 단순한 인력 운영 방식이 아니라 전력 인프라 ‘슈퍼사이클’ 국면에서 안정적인 기술 경쟁력과 사업 역량을 확보하는 핵심 전략”이라며 “축적된 기술과 경험을 가진 기술 명장의 이탈을 막아 글로벌 전력 시장에서 주도권을 확실히 확보해 나가겠다”고 말했다.