[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계백화점이 최근 급증하는 보조배터리 화재 사고 예방을 위해 아라미드 소재를 적용한 화재안전 보관함을 전국 13개 사업장에 도입한다고 7일 밝혔다.

보조배터리 화재안전 보관함은 소방복에 사용되는 아라미드 원단을 활용해 제작했다. 아라미드는 고온에서도 형태와 강도를 유지하는 대표적인 내열·난연 소재다. 보관함은 1000도 이상의 고온에서도 견딜 수 있어 배터리 열폭주 발생 시에도 화재 확산을 억제할 수 있다.

보조배터리 사용량이 많은 식당가, 라운지 등 영업 공간에 화재안전 보관함이 우선 설치된다. 사용량이 적은 브랜드 매장에는 동일한 아라미드 소재로 제작된 화재 차단 봉투가 지급된다. 화재 차단 봉투 역시 800도 이상의 내화 성능을 갖췄다.

보관함과 화재 차단 봉투는 모두 외부 온도 센서를 탑재해 배터리 온도를 실시간으로 모니터링할 수 있다. 한국에너지기술연구원의 시험과 안전 성능 검증을 거쳐 신뢰성을 확보했다.

설비 도입 비용은 전액 신세계백화점이 부담하며, 3월 말부터 도입해 5월 중 완료할 계획이다. 신세계백화점은 지난해부터 리튬이온 배터리 전용 소화기, 질식 소화포 도입 등 배터리 화재 관련 다양한 안전 대책을 추진해 왔다.

신세계백화점 관계자는 “고객들이 안심하고 쇼핑과 여가를 즐길 수 있는 환경 조성에 힘쓸 것”이라고 말했다.