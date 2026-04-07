강서구, ‘2025년 기준 경제총조사’ 위해 조사요원 총 115명 모집 오는 23일까지 온라인 또는 방문 신청 접수…6월 1일~7월 22까지 근무

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 올해 6월부터 전국적으로 시행되는 ‘2025년 기준 경제총조사’를 위해 오는 23일까지 조사요원 115명을 모집한다.

경제총조사는 국가데이터처가 주관하고 각 지방자치단체가 실시하는 통계조사로, 전국의 모든 사업체를 대상으로 산업 구조와 분포를 파악하기 위해 5년마다 실시하고 있다. 조사 결과는 각종 정책 수립을 위한 기초자료로 활용된다.

올해 조사는 6월 1일부터 7월 22일까지 하며, 구는 원활한 조사를위해 ▲현장조사 지도·지원을 담당하는 관리요원 21명 ▲사업체를 직접 방문해 조사를 실시하는 조사원 94명 등 총 115명을 선발한다.

지원 자격은 만 18세 이상 국민으로, 통계조사에 대한 관심과 책임감을 가지고 있다면 누구나 신청할 수 있다. 대규모 통계조사 유경험자, 저소득층, 다자녀 보육 가구 등은 우선 채용 대상이다.

조사요원으로 지원을 희망하는 구민은 경제총조사 누리집에서 온라인으로 신청하거나, 강서구청 본관 4층 기획예산과에 직접 방문하면 된다. 모집 기간은 관리 요원은 오는 15일까지, 조사원은 23일까지다.

최종 합격자는 오는 28일 이후 구 누리집에 공지되며, 개별적으로도 통보할 예정이다.

조사요원 모집과 관련한 더 자세한 내용은 구 누리집 ‘채용공고’ 게시판에서 확인할 수 있다.

구 관계자는 “경제총조사는 대한민국 경제의 미래를 설계하는 중요한 사업”이라며 “성실하고 책임감 있는 분들의 많은 관심과 적극적인 지원을 바란다”고 밝혔다.

이에 대한 자세한 문의는 강서구청 기획예산과로 하면 된다.