(공공기관) 적정온도 유지·조명 격등 및 소등·대기전력 차단·대중교통 이용 등 운영 효율화 추진 (공공시설물) 점등 시간 1시간 단축·수경시설 가동시간 축소 등 불필요한 에너지 사용 최소화 (수송) 공공기관 및 공영주차장 승용차 5부제 실시, ‘기업체 교통수요관리’ 적극 동참 유도 (시민참여) 에너지 절약 실천 캠페인 ‘Fun 프로모션’ 홍보·에코마일리지 홍보 등 에너지 절약 홍보 (기타) 석유 등 불법유통행위 합동점검 및 신고센터 운영·종량제봉투 안정적 수급 등 생활밀접 분야 관리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 중동발 에너지 위기에 따른 국제 에너지 가격 급등과 수급 불안에 대응하기 위해 공공부문 중심의 ‘에너지 절감 종합대책’을 수립하고 본격 시행에 나선다.

최근 중동 지역 분쟁 여파로 글로벌 공급망 불안이 심화되면서 국제 유가가 급등하고, 정부의 자원안보 위기 경보 격상과 서울시의 에너지 절감 대책 준비 등 대응이 이어지고 있다.

이에 발맞춰 서초구는 이번 종합대책 시행을 통해 공공기관이 선도적으로 에너지 절감에 나서는 한편, 민간과 시민 참여 확대를 유도해 위기 극복에 나선다는 방침이다.

구의 이번 대책은 ▲공공기관 ▲공공시설물 ▲수송 ▲시민참여 ▲기타 분야 등 5개 분야로, 실효성 있는 에너지 절감을 목표로 하고 있다.

먼저, 공공기관은 청사 및 복지·문화·체육시설 등을 중심으로 냉·난방 적정온도 유지, 조명 격등 및 소등, 대기전력 차단 등 운영 효율화를 추진한다. 또한 직원들의 대중교통 이용을 장려하고 유연근무 등을 통해 에너지 사용을 줄일 계획이다.

공공시설물 분야에서는 경관조명과 공원등 점등 시간을 1시간 단축하고, 수경시설 가동시간을 기존 대비 50% 수준으로 축소하는 등 불필요한 에너지 사용을 최소화한다. 옥외전광판의 밝기 기준도 강화하여 에너지 절감과 빛공해 저감을 동시에 추진한다.

수송 분야에서는 공공기관 및 공영주차장을 대상으로 승용차 5부제를 시행해 에너지 절감에 적극 동참한다. 아울러, 기업체에서 자발적으로 교통량 감축활동에 참여하는 경우 인센티브를 부여하는 ‘기업체 교통수요관리’도 적극 동참을 유도한다는 계획이다.

시민참여 확대를 위해서는 에너지 절약 실천 캠페인 ‘Fun 프로모션’과 에코마일리지, 승용차 마일리지 특별 이벤트 등으로 생활 속 에너지 절약 실천을 독려한다. 또한 아파트 및 사업장을 대상으로 에너지 절감 인센티브도 적극 홍보하여 생활 속 실천 문화를 확산할 계획이다.

이와 함께 유가 급등에 따른 석유 등 불법유통행위 합동점검 및 신고센터를 운영하고, 종량제봉투 수급 안정을 위한 1인당 구매 수량 제한 등 생활과 밀접한 분야에 대한 관리도 병행한다.

구는 이번 대책을 통해 공공부문이 선도적으로 에너지 절감에 나서고, 이를 기반으로 민간과 시민 참여를 확산해 지역 차원의 에너지 위기 대응 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

전성수 서초구청장은 “이번 종합대책은 에너지 위기 상황에서 공공부문이 먼저 실천하고, 구민과 함께 위기를 극복하기 위한 조치”라며 “일상 속 작은 절약 실천에 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.