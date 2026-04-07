매주 화요일 웹툰 ‘타임슬립 워크스팟’을 연재합니다. 옛 기록과 비문을 읽으며 한국 곳곳을 따라 걷는 답사형 산책 웹툰입니다.
<14> 고려대 애기능캠퍼스 편
봄 하면 뭐다?
꽃. 그리고 캠퍼스.
낭만이지.
서울에서 봄 하면 제일 핫한 곳,
고려대학교 애기능캠퍼스.
근데 이름이 좀 특이하지?
정조가 아꼈던 후궁,
14살에 세상을 떠난
원빈 홍씨가 잠들어 있던 자리야.
원빈묘는 서삼릉으로 이장됐지만,
이 언덕은 여전히 ‘애기능동산’.
봄만 되면 붉은 진달래가 터지듯 피어나
마치 어린 원빈이 못다한 시간을
계속 이어가는 것처럼.
비록 지금은 공사중이라 꽃놀이는 못하지만
돌아오는 봄엔 썸남썸녀 데리고
진달래보다 더 빨갛게 불태워봐
to be continued…
▷원빈묘 터 : 서울특별시 성북구 안암로 145 고려대학교 애기능생활관 옆
▷원빈 홍씨 화장품 세트 : 서울 용산구 용산동 서빙고로 137 국립중앙박물관 3층 금속공예관
각색·그림 이주섭 CP jusoeba@heraldcorp.com
[AI를 활용해 제작함]
why37@heraldcorp.com