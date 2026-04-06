150조 국민성장펀드 포함 민관 자금 조달 검토 “새만금 프로젝트 전략 사업 포함…마중물 될 것” 정책금융기관 협력 확대…로봇 수출도 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹이 9조원 규모의 새만금 투자를 위해 국민성장펀드 등 외부 조달 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 새만금에 조성되는 로봇 제조 및 부품 클러스터를 통해 생태계를 구축하고, 이후 수출 방안까지 고려할 계획이다.

6일 장재훈 현대차그룹 부회장은 서울 여의도 한국산업은행 본관에서 정책금융기관과 ‘새만금 프로젝트 관련 현대차그룹–정책금융기관 금융지원·협력 업무협약’을 체결한 뒤 “현대차그룹 자체에서도 재원확보를 하고 국민성장펀드등 가능한 외부투자펀드, 기업펀드까지도 고려 하고 있다”고 말했다.

장 부회장은 “전체적인 조달규모에 대해서는 실무협의를 이어갈 계획”이라며 “무엇보다 펀드에대한 미래 청사진 및 사업성 관점에서 주목할 예정”이라고 덧붙였다.

국민성장펀드는 정부·정책금융·민간 자금을 합쳐 약 150조원을 마련해 인공지능, 반도체, 2차전지, 바이오 같은 첨단 전략산업과 관련 기업·프로젝트에 장기 투자하는 초대형 정책 펀드다. 한국 경제의 새로운 성장동력을 키우는 한편, 동시에 국민이 참여형 펀드 상품을 통해 세제 혜택을 받으면서 국가 성장과 수익을 함께 공유하도록 설계됐다.

박상진 한국산업은행 회장은 “국민 성장 펀드는 기본적으로 미래 경쟁력을 확보하는 12개 산업에 지원하는 것으로 돼 있다”며 “현대차가 새만금에 추진하는 대부분 프로젝트가 미래의 경쟁력을 확보하는 12대 전략 산업에 들어가 있다”고 설명했다.

이어 “이 프로젝트가 우리 대한민국의 향후 20년의 경쟁력을 확보할 중요한 프로젝트라고 생각하기 때문에 적극적으로 검토할 예정”이라며 “또 정책금융기관 뿐만 아니고 국민성장 펀드가 마중물이 돼서 민간의 자금과 현대차가 자체적으로 동원하는 (자금)모든 것들이 잘 조화를 이루어서 가도록 돕는 게 이제 저희의 본분이라 생각한다”고 말했다.

장 부회장은 새만금 프로젝트를 통한 수전해, 로봇 제품의 수출 가능성도 시사했다. 장 부회장은 “일단 개발, 양산 그리고 확산규모에 대해서 세밀하게 계획을 세우고 있고, 이후에 수출 부문에 대해 생각하고 있다”며 “먼저 생태계 조성이 우선일 것이고 거기에 관련된 기술확보 그리고 로봇사업에 대한 생태계구축 그부분에 집중하고 장기적인 관점에서 접근하고 있다”고 설명했다.

현대차그룹은 이날 전북 새만금지역에 첨단 산업 생태계 구축을 위한 기반을 공고히 하고 로봇·AI·에너지 설루션 중심의 미래기술 기업으로 도약하기 위해 국내 정책금융기관과 업무협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 한국산업은행은 최근 구성한 정책금융기관 협의회의 1호 사업으로 현대차그룹의 새만금 프로젝트를 선정하고 생산적 금융, 기후금융 등을 연계해 프로젝트의 금융구조를 자문하고 필요한 지원을 제공한다.

중소기업은행은 로봇·수소부품 관련 중소·중견기업을 대상으로 생산적 금융 및 기후금융 지원 등을 포함한 사업 연계 금융 제공을 통해 참여 기업의 생산 기반 확충을 지원한다.

한국수출입은행은 수출입 금융 지원을 비롯해 로봇 등 수출 시 해외시장 정보와 국제 네트워크를 활용해 유관 기업의 글로벌 진출과 수출입 활동을 돕는다. 그리고 신용보증기금은 로봇·수소부품 관련 중소·중견기업들의 금융 접근성을 높이고 기후금융 활용을 위한 보증을 지원함으로써 사업 전반의 안정성을 강화한다.

현대차그룹은 새만금 지역 혁신성장거점 구축을 책임지고 진행하며, 프로젝트 추진 과정에서 필요한 주요 정보를 협약 기관들과 공유한다.

이번 협약은 현대차그룹이 지난 2월 정부 및 전북특별자치도와 체결한 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)’을 뒷받침하는 후속 조치로, 새만금 프로젝트 금융 및 투자 구조 설계를 위한 민관 협력체계를 본격화하는 데 의미가 있다.