[헤럴드경제=장연주 기자] 고(故) 김창민 감독을 폭행해 숨지게 한 20대 가해자 중 한명이 사건 이후 힙합 음원을 발표했다는 의혹이 제기되면서 공분이 커지고 있다.

최근 유튜브와 온라인 커뮤니티 등에 20대 가해자로 알려진 두명의 사진과 신상정보가 확산한 가운데, 이들 중 한명인 A씨가 지난 달 초 지인과 함께 힙합 음원을 발매했다는 주장이 나왔다.

유튜브에 공개된 해당 노래에는 “순수했던 나는 없어졌어 벌써”, “양아치 같은 놈이 돼” 등의 가사가 담겼는데, 이를 두고 사건을 연상시킨다는 비판이 이어지고 있다.

가해자들이 경기 구리 일대에서 활동하는 조직폭력배 일원이라는 주장도 제기됐지만, 해당 조직 측은 이를 부인한 것으로 전해졌다.

김 감독은 지난해 10월20일 아들과 함께 구리의 한 식당을 찾았다가 20대 남성들로부터 집단 폭행을 당해 뇌출혈로 뇌사 판정을 받았다. 이후 지난해 11월 장기기증을 통해 4명의 생명을 살린 뒤 숨졌다.

당시 현장 목격자는 가해 일행이 모두 6명이었다고 주장하며, 김 감독이 다시 식당 안으로 들어온 뒤 일방적으로 제압을 당했다고 전했다.

이어 큰 키의 피의자에게 목이 졸려 의식을 잃은 김 감독이 CCTV가 없는 골목으로 끌려가 폭행을 당했다고 설명했다.

한편, 유족 측은 피의자들로부터 지금까지 별도의 사과나 연락을 받지 못한 것으로 알려졌다.

특히 폭행 현장에 함께 있었던 발달장애 아들은 아직도 아버지의 사망 사실을 알지 못하는 것으로 전해져 안타까움을 더하고 있다.