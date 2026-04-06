시청자 호평 속…하반기 tvN 방송 예정

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 3일 종영한 tvN ‘보검 매직컬’이 시즌2 제작을 확정지었다.

tvN은 6일 “‘보검 매직컬’ 새 시즌이 하반기에 돌아온다”면서 이 같이 밝혔다.

‘보검 매직컬’은 박보검, 이상이, 곽동연이 무주의 작은 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 담은 예능으로, ‘착한 예능’ 트렌드를 이끌며 큰 주목을 받았다.

이용사 국가 자격증을 보유한 박보검과, 프로그램을 위해 네일 자격증을 취득한 이상이, 야무진 살림 실력을 자랑하는 곽동연이 마을 어르신과 주민들을 만나고, 이들이 함께 나눈 정과 온기가 재미와 감동, 힐링까지 동시에 안겨줬다는 평가다.

이 같은 호평에 힘 입어 ‘보검 매직컬’은 7주 연속 2049 타깃 시청률 전채널 동시간대 1위, 펀덱스 화제성 TV 비드라마 부문과 비드라마 출연진 부문 9주 연속 TOP10, 동영상 조회수 총 2억6000만뷰 기록 등 각종 화제성을 휩쓴데 이어, 전 세계 콘텐츠 리뷰를 확인할 수 있는 IMDB에서는 평점 9.5를 기록하며 글로벌 시청자들에게도 좋은 반응을 얻고 있다.