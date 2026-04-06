생성형 AI 직접 활용…업무 방식 디지털 전환 회의 요약·보고서 작성 자동화로 생산성 제고 공공기관 AI 혁신 확산 ‘신호탄’

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국산업인력공단이 생성형 인공지능(AI)을 활용한 업무 혁신에 본격 착수했다. 실습형 AI 활용 공간을 구축해 조직 전반의 일하는 방식을 디지털 중심으로 전환하겠다는 구상이다.

공단은 6일 울산 본부에 ‘HRDK AI Lab’을 개소하고 임직원의 AI 활용 역량 제고와 업무 혁신을 추진한다고 밝혔다.

‘HRDK AI Lab’은 단순 체험 공간이 아닌 실습 중심 공간으로, 직원들이 생성형 AI를 실제 업무에 적용할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 영상·음성·음악·시각자료 생성 등 다양한 AI 기술을 직접 활용하며 업무 효율을 높일 수 있도록 했다.

특히 최신 영상 생성 AI인 ‘Seedance 2.0’과 ‘Kling’을 비롯해 AI 아바타 영상 생성 플랫폼 ‘Heygen’, 시각자료 생성 AI ‘Napkin’ 등 글로벌 AI 서비스를 구독 형태로 제공한다.

회의 지원 기능도 도입된다. 회의 내용 자동 요약과 보고서 초안 생성 기능을 통해 반복 업무를 줄이고 실무 생산성을 높인다는 계획이다.

공단은 이번 AI Lab 구축을 통해 직원들이 일상 업무에서 자연스럽게 AI를 활용하는 환경을 조성하고, 디지털 전환 시대에 대응하는 조직 경쟁력을 강화할 방침이다.

김규석 이사장 직무대행은 “AI Lab 운영을 통해 임직원의 AI 활용 역량을 단계적으로 고도화하겠다”며 “공공기관 디지털 혁신을 선도해 대국민 서비스 품질을 높이겠다”고 말했다.