국제선부활 광주시민단체, 7일 시청앞 촉구대회 광주공항 국제선 임시취항 후 중심공항 검증 제안

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주공항 국제선 재취항 문제를 둘러싼 논쟁이 다시 수면 위로 떠올랐다. 주요 후보들이 공항 이전과 개발 공약에 집중하는 사이, 시민단체가 직접 행동에 나서며 쟁점 재점화에 나선 것이다.

광주공항국제선부활시민회의와 호남문화관광교류회, 한중문화교류원은 오는 7일 오전 11시 광주광역시청 앞 잔디광장에서 ‘광주공항 국제선 재취항 촉구대회’를 개최한다. 이들은 행정통합 논의 과정에서 핵심 인프라인 국제공항 문제가 사실상 배제되고 있다고 비판했다.

단체 측은 보도자료를 통해 “행정통합의 본질은 수도권에 대응할 자생력 확보에 있음에도, 경쟁력의 핵심 요소인 국제공항 문제에 대한 근본적 검토가 이뤄지지 않고 있다”고 주장했다.

현재 호남권 국제공항 기능은 무안공항이 유일하지만, 지난 18년간 운영 결과 중심공항 역할을 수행하지 못했음이 사실상 검증됐다는 평가다. 입지적 한계로 이용객 확보에 실패하면서, 광주공항에서 이전된 국제선 정기편을 제대로 유지하지 못했고 ‘고추 말리는 공항’이라는 오명까지 뒤따랐다.

지자체는 공항 활성화를 위해 보조금을 투입해 전세기 운항을 확대했지만, 2024년 12월 29일 발생한 제주항공 여객기 사고로 공항 운영이 전면 중단됐다. 이 사고로 179명이 숨지는 대형 참사가 발생했고, 이후 호남권 국제 항공편은 완전히 끊긴 상태다.

이 같은 상황에도 불구하고 전남광주통합특별시장 민주당 예비경선에서는 공항문제 논의가 실종됐다는 지적이다. 대신 후보들은 광주공항 부지에 인공지능(AI) 기반 첨단 산업을 유치해 ‘미래신도시’를 조성하겠다는 공약을 경쟁적으로 제시하고 있다.

시민회의는 이를 두고 “실현 가능성이 불투명한 공약 남발에 불과하다”고 비판했다. 특히 군 공항 이전 문제는 무안군 주민투표를 거쳐 이전이 확정되더라도 부지 확보까지 10년 이상 걸리는 사업인데, 이를 전제로 한 개발 공약은 현실성이 떨어진다는 주장이다. 이어 “AI 산업은 속도가 생명인 분야”라며 “장기간이 소요되는 부지를 전제로 한 구상은 산업 특성과도 맞지 않는다”고 지적했다.

또한 “광주에는 이미 다수의 산업단지가 조성 중이거나 운영 중이며, 노후 산업단지 재편을 통해 AI 산업을 유치하는 것이 보다 현실적인 접근”이라고 강조했다. 평동ㆍ하남ㆍ본촌ㆍ소촌ㆍ송암 산업단지 등 도심 내 노후 산업단지 재편이 대안임에도, 장기간이 소요되는 공항 이전을 전제로 한 개발 공약은 유권자를 현혹하는 것에 가깝다고 비판했다.

시민회의는 “국제공항 문제 해결 없이 수도권에 버금가는 통합 특별시를 만들겠다는 약속은 허구에 가깝다”고 주장했다. 이어 인천 사례를 들며 국제공항의 중요성을 강조했다. 인천은 인천국제공항을 기반으로 인구가 증가하고 도시 경쟁력이 강화된 대표적 사례라고 설명한다.

단체는 전남광주 역시 경쟁력 있는 국제공항을 확보해야 행정통합과 시너지를 통해 산업유치와 인구유입이 가능하다고 주장했다. 그러면서 “이 같은 핵심 해법 없이 행정통합만 추진하는 것은 정부 지원금 확보와 지역 내 이해관계 배분 수단으로 변질되고 있다”고 비판했다.

이어 시민회의는 광주시가 신청한 광주공항 국제선 임시취항을 국토교통부가 즉각 허가하고, 지역 정치권도 성사를 위해 나서야 한다고 촉구했다. 특히 무안공항 사고 이후 현재까지 유류품 수습이 이어지고 있는 상황을 언급하며 “무안공항 재개만을 기다리며 손을 놓고 있을 수 없다”고 밝혔다.

시민회의는 “광주공항에 국제선을 임시로라도 취항한 뒤, 무안공항 사고 진상 규명과 재발 방지 대책을 마련하면서 관문 공항 기능 수행 가능성을 충분히 검증해야 한다”고 주장했다.