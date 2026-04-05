수도권 기업 40억원·지방기업 50억원 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 중견기업의 기술 경쟁력 강화를 위해 ‘월드클래스 플러스 프로젝트 지원사업’ 신규 과제 10개를 최종 선정해 지원한다고 5일 밝혔다.

월드클래스 플러스 프로젝트는 매출 성장세에도 수출 비중은 낮은 중견기업의 기술개발과 해외시장 진출 등을 지원하는 사업으로, 2011년부터 지난해까지 총 376개 기업이 지원받았다.

올해는 ▷반도체·디스플레이(코미코·원익홀딩스) ▷ 첨단바이오(삼진제약·휴메딕스) ▷ 미래모빌리티(새한산업·카이엠·진합) ▷ 핵심소재(네추럴웨이) ▷첨단제조(세아메카닉스) ▷에너지신산업(한중엔시에스) 등 분야별 10개 기업이 지원 대상으로 선정됐다.

이들 기업에는 연구개발(R&D)부터 금융·수출·컨설팅·인력·법률 등 기업 성장을 위한 전반적 지원이 최대 4년간 지급된다.

지원 규모는 수도권 기업은 최대 40억원이며 지역 소재 중견기업은 올해 지역 기업 지원 강화를 위해 최대 50억원으로 확대했다.

산업부는 ‘중견기업-공공연구기관 기술혁신 챌린지 사업’ 신규 과제 2개도 선정했다. 이 사업은 중견기업이 신성장 분야 사업화 과정에서 겪는 기술적 난관을 연구 역량을 갖춘 공공연구기관과의 협력을 통해 해결하는 사업으로, 과제당 평균 9억원을 지원한다.

올해는 건설기계 부문에서 하이드로텍·한국생산기술연구원이, 자율운항선박 부문에서 카네비모빌리티·한국전자통신연구원이 각각 선정됐다.

이규봉 산업부 중견기업정책관은 “글로벌 불확실성이 커지는 상황에서 기업의 지속 성장을 위해서는 기술 혁신이 무엇보다 중요하다”며 “중견기업이 기술력을 바탕으로 세계 시장에서 뛸 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.