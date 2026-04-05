[헤럴드경제=임세준 기자] 5일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 ‘2026 더 레이스 서울 21K’ 마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 코스를 달리고 있다.

‘2026 더 레이스 서울 21K’는 광화문광장에서 출발해 도심을 달리는 마라톤 대회다. 이번 대회는 헤럴드경제와 스포맥스코리아가 주최·주관하며, 1만 5000여 명의 러너들이 서울의 도심 풍경을 만끽하며 달릴 수 있도록 마련됐다.


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