송파구 더 갤러리 호수 2026 봄 기획전 ‘틈을 걷다’ 오는 5월 24일까지 제1전시실 홍범 ‘기억의 잡초’ 제2전시실 김주환 ‘봄은 침묵으로부터 온다’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]봄꽃 보며 산책하고, 전시 관람도 즐길 수 있는 석촌호수로 봄나들이 나서보자.

서울 송파구는 석촌호수에 위치한 ‘더 갤러리 호수’에서 봄 기획전 ‘틈을 걷다’를 오는 5월 24일까지 개최한다고 밝혔다.

이번 ‘틈을 걷다’는 ▲홍범과 ▲김주환 작가 2인이 설치미술을 선보인다. 두 작가 모두 일상 속 존재하는 보이지 않는 틈에 대한 깊은 성찰을 작품으로 풀어냈다. 홍범이 공간의 간극을 탐구한다면, 김주환은 시간의 틈을 보여준다.

특히, 전시는 관람객들이 작품 사이사이를 거닐며 다양한 감각과 새로운 시선을 느낄 수 있도록 구성했다. 설치 작품들은 시간과 빛, 날씨에 따라 서로 다른 풍경과 감각을 전하며 색다른 경험을 선사한다.

제1전시실에서 선보이는 홍범의 ‘기억의 잡초’는 기억이 지닌 증식과 변형의 속성을 시각적으로 담아냈다. 홀로그램 필름이 코팅된 아크릴을 정교하게 커팅해 완성한 작품은 공간 속에서 식물처럼 자라나는 형상을 이루며, 각각의 조각은 기억의 편린을 상징한다. 빛과 시선의 각도에 따라 변화하는 색채는 기억이 고정된 이미지가 아니라 시간과 상황에 따라 끊임없이 새롭게 구성되는 감각임을 표현한다.

제2전시실에서는 김주환의 ‘봄은 침묵으로부터 온다’를 진행한다. 익숙한 사물을 구조와 조형적 배열을 통해 낯설게 전환하여 작품으로 표현했다. 나무와 피자세이버를 활용한 작품은 예상치 못한 이미지를 마주하게 한다.

이러한 조형적 전환은 우리의 인식과 기억을 새롭게 바라보는 기회를 제공한다.

운영 시간은 화요일부터 일요일 오전 10시부터 오후 7시까지이며, 공휴일은 개관하며, 매주 월요일은 휴관한다.

송파구 관계자는 “올봄 석촌호수에 오셔서 벚꽃 구경도 하고, ‘더 갤러리 호수’의 봄 기획전을 통해 친구·연인·가족과 함께 문화예술을 즐기며 특별한 추억을 만드시길 바란다”고 전했다.