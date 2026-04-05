4월 13일 특별공급, 14일 1순위 해당지역, 15일 1순위 기타지역 청약 접수

노량진 뉴타운 첫 분양 단지… 3대 업무지구 직주근접, 생활 인프라 풍부

GS건설·SK에코플랜트는 서울 동작구 노량진동 일원 노량진6 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업을 통해 선보이는 ‘라클라체자이드파인’의 견본주택을 성황리에 개관 중이다. 1·9호선 노량진역과 7호선 장승배기역 도보권으로 3대 업무지구(CBD·YBD·GBD)로의 이동이 편리한 데다, 노량진 뉴타운의 첫 분양 단지로 상징성이 높아 수요자들의 많은 기대를 모으고 있다.

라클라체자이드파인은 지하 4층~지상 28층, 14개 동, 총 1,499세대 규모로 조성되며, 조합원 및 임대물량 등을 제외한 전용면적 59~106㎡ 369세대를 일반분양으로 공급한다. 전용면적별 일반분양 세대 수는 △59㎡A 132세대 △59㎡B 9세대 △59㎡C 28세대 △84㎡A 65세대 △84㎡B 91세대 △84㎡C 20세대 △106㎡A 24세대로 중소형부터 대형까지 다양한 타입을 구성하여 수요자들의 선택의 폭을 넓혔다.

단지의 청약 일정은 4월 13일(월) 특별공급을 시작으로 14일(화) 1순위 해당지역, 15일(수) 1순위 기타지역, 16일(목) 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자 발표일은 22일(수)이며, 정당계약은 5월 4일(월)~6일(수) 3일간 진행된다.

라클라체자이드파인은 노량진 뉴타운에서 첫 분양하는 단지로 상징성이 높다. 약 9,000세대 규모로 조성되는 노량진 뉴타운은 전 구역에 하이엔드 브랜드가 적용될 계획으로, 향후 서부권 고급 주거벨트로 자리매김할 것으로 기대된다. 이에 따라 첫 분양 단지인 라클라체자이드파인은 높은 미래가치 대비 합리적인 분양가에 노량진 핵심 입지에 입성할 수 있는 최적의 기회로 평가되며, 초기 프리미엄에 대한 기대감이 커지고 있다.

라클라체자이드파인은 3대 업무지구를 비롯해 서울 주요 지역으로의 접근성이 탁월하다. 도보권에 수도권 지하철 1·9호선 노량진역과 7호선 장승배기역이 위치해 이를 이용하면 여의도, 광화문, 강남 등 주요 업무지구와 용산, 서울역 등 핵심 지역을 환승 없이 오갈 수 있다. 실제 여의도역까지 약 3분, 서울역까지 약 12분, 강남역까지도 약 23분이면 도달 가능해 직장인들의 배후 수요가 높을 것으로 예상된다.

교육 환경도 우수하다. 단지 주변으로 영화초, 영등포중·고, 성남고, 숭의여중·고 등 초·중·고교가 고르게 밀집해 있어 안전한 통학이 가능하다.

생활 인프라도 풍부하다. 단지 앞 하나로마트를 비롯해 더현대 서울, 타임스퀘어, 신세계백화점 타임스퀘어점, 롯데백화점 등 대형 쇼핑시설이 가까워 이용이 편리하다. 보라매병원, 가톨릭대학교 여의도성모병원, 중앙대학교병원, 강남성심병원 등 주요 의료 시설 접근성도 우수하며, 용마산, 대방공원, 장승공원 등 풍부한 녹지 환경도 인근으로 잘 갖춰져 주거 환경이 쾌적하다.

향후 개발 호재에 따른 미래가치도 기대된다. 노량진 뉴타운은 단지가 들어서는 노량진 6구역을 시작으로 대형건설사의 하이엔드 브랜드를 단 새 아파트들이 속속 들어선다. 오티에르(포스코이앤씨, 1·3구역), 드파인(SK에코플랜트, 2·6·7구역), 디에이치(현대건설, 4구역), 써밋(대우건설, 5구역), 아크로(DL이앤씨, 8구역) 등 주요 브랜드가 집약하며 서울에서 유일한 하이엔드 브랜드 타운이 조성될 계획이다.

또한 서울 경전철 서부선(계획)이 1단계 구간(새절역~서울대입구역)에서 노량진역을 경유할 예정으로, 개통 시 단지 인근에서 서울 서북권과 관악권까지 환승 없이 연결되는 광역 교통망이 형성돼 교통 환경은 한층 개선될 전망이다.

상품성도 뛰어나다. 단지는 남향 위주의 배치로 채광성이 뛰어나며, 4bay 판상형 구조(일부 타입 제외)로 설계돼 통풍성을 극대화했다. 또한 타입에 따라 팬트리, 드레스룸 등 넉넉한 수납공간이 적용돼 공간 활용성을 더욱 높였다.

다양한 커뮤니티 시설도 마련된다. 필라테스를 비롯해 스카이라운지, 컨시어지홀, 다목적체육관 등 여가·운동·문화 기능이 결합된 다채로운 커뮤니티 공간이 단지 내에 마련될 예정이다. 입주민의 라이프스타일을 반영한 고급 커뮤니티 조성으로 실사용 만족도를 높이고 단지의 주거 가치를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.

한편, 라클라체자이드파인 견본주택은 서울 강남구 영동대로 일원에서 운영되며, 입주는 2028년 11월 예정이다.