노동청·소방서·지자체 합동 감독 착수…유사 위험요인 전면 점검 “화재·폭발 핵심 안전조치 집중 확인…위반 시 엄정 조치”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 대전 소재 사업장에서 발생한 대형 화재로 70명 넘는 사상자가 발생하자, 관계기관이 동일 법인 사업장에 대한 긴급 합동 점검에 착수했다.

대전지방고용노동청은 지난 20일 대전 대덕구 문평동 소재 안전공업㈜ 문평공장에서 발생한 화재로 사망 14명, 부상 60명 등 총 74명의 사상자가 발생한 중대재해와 관련해, 동일 법인이 운영하는 안전공업㈜ 대화공장에 대해 합동 감독을 실시한다고 31일 밝혔다.

이번 점검은 대전노동청을 중심으로 대덕소방서, 대덕구청이 참여하는 합동 방식으로 진행된다. 관계기관은 화재·폭발 사고 예방을 위한 안전관리 실태 전반을 집중 점검할 방침이다.

특히 동일 법인 내 유사 위험요인을 사전에 제거해 사고 재발을 방지하고, 산업안전보건법 준수 여부와 현장 안전관리 수준을 종합적으로 확인하는 데 초점을 맞춘다.

점검 항목은 ▷인화성·가연성 물질 취급 관리 ▷소화설비 및 비상구 설치 여부 ▷피난시설 확보 ▷방화구획 및 방화시설 관리▷ 경보장치 작동 상태 ▷비상대피 훈련 실시 여부 ▷국소배기장치 적정 설치 ▷안전교육 이행 여부 등이다.

또 현장 근로자 면담과 자료 점검을 병행해 산업안전 취약 요인을 파악하고, 즉시 개선이 필요한 사항에 대해서는 시정명령 등 행정조치를 내릴 예정이다. 법 위반 사항이 확인될 경우 과태료 부과나 사법처리 등 엄정 대응한다는 방침이다.

마성균 대전지방고용노동청장은 “산업재해 예방에 대한 경각심을 높이고 유사 사고가 반복되지 않도록 사업장의 안전관리 실태를 철저히 확인할 것”이라며 “사업주는 화재·폭발 위험요인을 사전에 제거하고 근로자의 생명과 안전을 최우선으로 하는 안전관리체계를 구축해야 한다”고 강조했다.