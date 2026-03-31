국민연금공단, 카카오와 AI 기술협력 양해각서 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 31일 공공기관 최초로 카카오와 ‘인공지능 기술 협력과 인공지능 기반 공공서비스 혁신에 관한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 ‘민관 인공지능 협업’으로 공공서비스를 혁신하기 위해 추진됐다. 카카오는 행정안전부에 이어 공공기관 중에 최초로 국민연금을 협업파트너로 선택했다.

주요 협약 내용은 ▷인공지능 기반 대국민 서비스 및 플랫폼 고도화 ▷인공지능 기반 업무 혁신 및 행정 협업플랫폼 구축 ▷인공지능 보안 기준 정립 및 사례 창출 협력 ▷사회적 가치 실현 및 지역 상생 협력 방안 마련 등이다.

두 기관은 올해 안에 협약 내용별 세부 추진 일정을 수립하고 본격적인 프로젝트에 착수한다.

김성주 국민연금공단 이사장은 “오늘 협약은 단순히 AI 기술의 활용을 넘어 AI가 가져올 변화를 함께 만들어가는 여정의 시작”이라며 “많은 공공기관에 공공과 민간 협력의 새로운 모범이 되는 기회를 제공하고 혁신적인 AI 전환의 선도모델을 만들어갈 것”이라고 강조했다.