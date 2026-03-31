삼성서울병원 한주용 교수 연구팀, 세계 최고 학술지 <NEJM> 에 ‘SMART-DECISION’ 연구 결과 발표 국내 25개 다기관 참여… 2,540명 대상 임상연구 수행, 심근경색 후 안정 상태서 베타차단제 중단 안전성 확인 한주용 교수 “불필요한 약물 복용 중단 계기 될 것”

심근경색 후 반드시 복용해야 하는 줄 알았던 베타차단제를 중단할 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 베타차단제는 심근경색 환자의 재발과 사망 위험을 줄이기 위해 표준치료로 사용돼 왔다.

그러나 최근 관상동맥중재술(PCI) 등 심혈관 치료가 발전하고 있고, 심근경색 후 최소 1년 이상 베타차단제를 복용하고 좌심실 수축 기능 장애나 심부전이 없이 비교적 안정된 상태의 환자에서도 장기 복용이 꼭 필요한지에 대해서는 의문이 계속 제기되어 왔다.

앞서 삼성서울병원 순환기내과 한주용 교수 연구팀(삼성서울병원 한주용, 김지훈, 강단비 교수 연구팀)은 국민건강보험공단 빅데이터를 활용한 대규모 관찰연구를 통해 심근경색 후 안정된 환자에서 베타차단제 중단이 예후에 미치는 영향을 분석, 그 결과를 2020년 심장 분야 최고 권위지인 <유럽심장학회지(European Heart Journal)>에 발표한 바 있다.

이번 ‘SMART-DECISION’ 연구는 관찰연구의 결과를 무작위배정 임상시험으로 직접 검증하기 위해 진행됐다. 한주용 교수가 책임연구자로, 2021년 보건복지부 환자중심 의료기술 최적화 연구사업단의 국가 지원 과제에 선정돼 5년간 심근경색연구회와 협업하여 수행된 연구자 주도 임상시험이다.

해당 연구 수행을 통해 한주용 교수 연구팀은 세계 최고 권위 학술지인 <뉴잉글랜드저널오브메디신(New England Journal of Medicine; IF=78.5)> 최신호에 심근경색 후 안정 상태에서 베타차단제 복용 중단군이 모든 원인의 사망 및 심근경색 재발, 심부전으로 인한 입원 등에 있어 복용 유지군과 비교해 통계적으로 유의미한 차이가 없었다는 연구 결과를 발표했다.

이번 연구는 2021년 4월부터 2023년 4월 사이 국내 25개 의료기관에서 심근경색 후 최소 1년 이상 베타차단제를 복용하고, 심부전이 없으며 좌심실 박출률 40%이상인 환자 2,540명을 대상으로 진행됐다. 대상자들의 평균 연령은 63.2세, 남성 비율은 87.2%였다. 이들 중 베타차단제 중단군과 유지군을 무작위 1:1 비율로 배정하였으며 중앙 추적관찰 기간은 3.1년이었다.

연구 결과, 추적관찰 기간 중 주요 평가지표인 모든 원인으로 인한 사망, 심근경색 재발 또는 심부전으로 인한 입원 등이 복용 중단군인 1,246명 중에서는 58명, 복용 유지군인 1,294명 중에서는 74명 발생해 통계적으로 복용 중단군의 비열등성이 확인되었다. 즉, 심장 기능이 보존되고 안정적인 상태를 유지하는 환자에서는 베타차단제를 장기간 유지하지 않아도 임상적으로 안전할 가능성이 확인된 것이다.

또한 세부항목에서 복용 중단군과 유지군에서의 심근경색 재발은 각각 25명, 23명이었으며 다른 하위 지표들에서도 통계적으로 두 군간 유의미한 차이가 없었다. 삼성서울병원 순환기내과 최기홍 교수는 “심근경색 치료 환경이 크게 발전하면서 과거와 달리 심장 기능이 비교적 잘 보존된 환자가 많아졌다”며 “이번 연구는 이런 환자에서 베타차단제를 장기간 유지해야 하는지에 대한 중요한 임상적 근거를 제시했다”고 설명했다.

연구 책임자인 한주용 교수는 “안정된 상태의 심근경색 환자에서 베타차단제 복용 중단이 복용 유지에 비해 비열등하다는 것을 증명했다”며 “국내 환자만을 대상으로 한 연구라는 제한점이 있지만 심근경색 환자에서 치료 효과가 명확하지 않은 불필요한 약물의 장기 복용을 중단하는 계기가 될 수 있을 것이다”고 전했다.

한편, 이번 연구는 환자에게 실질적으로 도움이 되는 의료기술을 검증한다는 연구 성격에 맞게 사망·재입원 등 임상 결과와 함께 환자가 직접 보고하는 삶의 질 지표도 주요 평가지표로 포함됐다. 실제로 삼성서울병원은 환자중심 지표와 삶의 질 측정을 임상 현장 및 연구에 적극 도입하고 있으며, 뉴스위크가 발표한 ‘월드 베스트 병원 2026’에서 글로벌 26위, 국내 1위에 선정된 바 있다.

‘SMART-DECISION’ 연구는 30일(현지 시간) 미국 뉴올리언스에서 열린 미국심장학회(ACC) 연례 학술대회에서 ‘가장 주목받는 임상 연구(Late-Breaking Clinical Trial)’로 선정돼 한주용 교수가 직접 발표에 나서기도 했다. 한주용 교수는 지난 2025년 3월에도 같은 학회에서 <란셋(Lancet)>에 실린 스텐트 시술 후 관상동맥 환자의 클로피도그렐 복용 우수성을 입증한 ‘스마트초이스3(SMART-CHOICE 3)’ 연구 발표를 진행한 바 있다. 연구팀은 이번 결과가 심근경색 환자의 장기 치료 전략에 중요한 근거가 될 것으로 기대하고 있으며, 약물 치료 패러다임의 변화 가능성을 전했다.