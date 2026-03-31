[헤럴드경제=조용직 기자] 종합격투기(MMA) 단체 UFC와 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴이 31일 파트너십을 맺고 올 한해동안 대회 관전을 묶은 관광여행 패키지 상품을 내놓는다.

케빈 장 UFC 전무 이사 겸 아시아 총괄 책임자는 이날 “트립닷컴을 아시아 지역 최초의 UFC 온라인 여행 패키지 제공업체로 맞이하게 돼 매우 기쁘다”며 “트립닷컴 그룹은 고객들의 여정을 효율적으로 배치해 우리 선수들과 함께하는 특별한 순간을 선사하며, 전 세계 더 많은 팬들이 중화권에서 UFC를 직접 경험할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

순보 트립닷컴 그룹 최고 마케팅 책임자(CMO)는 “UFC는 전 세계에 놀라운 팬 커뮤니티를 보유하고 있으며, 우리는 그 열정을 잊을 수 없는 여행 및 이벤트 경험으로 전환하는 데 일조하게 되어 기쁘다”며 “숙박과 티켓을 원활하게 통합된 여정으로 제공함으로써, 아시아 전역의 팬들을 경기의 중심지로 직접 안내할 것”이라고 전했다.

트립닷컴 그룹은 우선 오는 5월 30일 ‘UFC 파이트 나이트: 송야동 vs 피게레도’까지 3일 연속으로 대회가 펼쳐지는 UFC 마카오 대회의 파이트 위크를 맞아 맞춤형 여행 패키지를 선보인다. 아태지역 등용문 토너먼트 ‘RTU(ROAD TO UFC)’ 5회 대회는 같은 달 28~29일 열린다.

트립닷컴 그룹은 내달 4월 16일부터 티켓과 숙박이 포함된 여행 패키지를 판매할 예정이다.