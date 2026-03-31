우주항공청.
우주항공청.

▶과장급

▷인공위성임무설계프로그램장 박성원

▷지구관측위성프로그램장 김응현

▷항법통신위성프로그램장 이병선

▷우주과학탐사임무설계프로그램장 권지훈

▷우주과학프로그램장 강현우

▷항공혁신임무설계프로그램장 김기석

▷항공소재부품프로그램장 최미진

▷미래항공기프로그램장 이광병


nbgkoo@heraldcorp.com