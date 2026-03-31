토큰 발행일정 충돌 매도, 매수없는 반복 매도 등 토큰 및 상장 준비 프로젝트에 운영 관리 당부

[헤럴드경제=유동현 기자] 바이낸스가 시장 투명성 확보 및 이용자 보호 강화를 위해 시장조성자(마켓메이커·Market Maker) 운영 가이드라인을 공개했다고 31일 밝혔다.

마켓메이커는 매수·매도 주문의 균형을 유지해 유동성을 확보하고 가격을 안정시키는 시장 참여자다. 바이낸스는 이번 지침을 통해 마켓메이커의 유해 시장 조성 행위를 감지할 수 있는 위험 신호와 프로젝트가 준수해야 할 운영 원칙을 공유했다.

마켓메이커 활동 시 주의해야 할 6가지 위험 신호(red flags)에는 ▷토큰 발행 일정과 충돌하는 매도 ▷매수 없이 매도만 반복되는 일방적 거래 ▷여러 거래소에 걸친 대규모 동시 매각 ▷가격 변동과 일치하지 않는 비정상적 거래량 ▷유동성 부족 상황에서의 급격한 가격 변동 ▷거래량과 유동성 간 불균형 등이 포함됐다.

바이낸스는 토큰 출시 및 상장을 앞둔 프로젝트들에게도 철저한 운영 관리를 당부했다. 프로젝트는 사전에 합의된 토큰 발행 일정을 준수해야하고, 계획과 다른 방식으로 토큰을 판매하거나 배포하는 행위는 차단된다. 과도한 가격 하락 압력을 유발하는 대규모 매도 등의 시장 교란 거래도 제한된다.

협력 중인 마켓메이커의 법적 실체와 계약 조건도 플랫폼에 투명하게 공유해야 한다. 가격 조작 및 유동성 왜곡 유발 행위는 금지된다. 마켓메이커와 이익 공유 및 이윤 보장 구조 역시 허용되지 않고, 토큰 대출 계약 체결 시 사용 범위를 명확히 설정해야 한다.

바이낸스는 시장 감시 프로그램(market surveillance program)을 통해 시장 조작 행위를 사전에 탐지 및 방지하고 있다. 거래 활동을 지속적으로 모니터링하며 비정상적인 패턴을 식별하고, 공정한 거래 환경 유지를 돕는다.

바이낸스 관계자는 “마켓메이커는 유동성 공급과 거래 효율성 측면에서 중요한 역할을 수행하지만, 그 영향력이 큰 만큼 명확한 기준과 책임이 필요하다”며 “앞으로도 시장 참여자들이 보다 신뢰할 수 있는 환경에서 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 다양한 정보와 인사이트를 공유하겠다”고 했다.