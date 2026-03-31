[헤럴드경제=김주리 기자] 신축 예정인 화성 여성 교도소 조감도가 공개된 이후 비난 여론에 휘말린 가운데, 법무부에서 해당 조감도가 채택안이 아니라는 입장을 밝혔다.

최근 엑스, 스레드 등 각종 사회관계망서비스(SNS)에 공유되고 있는 ‘화성여자교도소 조감도’로 알려진 도면은 리조트나 대학 캠퍼스를 연상시키는 모습으로 주목받았다.

법무부는 앞서 교정시설 수용자가 급증하자 2030년까지 화성여자교도소와 경기북부구치소, 남원교도소 등 3개 교정시설을 신축하는 방안을 발표했다.

네티즌들은 “교도소가 이렇게 호화로워도 되냐”며 “세금낭비”라 지적했다. 반면 “외관을 개선한 건 교도소 인근에 거주하는 거주민을 위한 조치같다”며 환영하는 입장도 있었다.

그러나 30일 동아닷컴 보도에 따르면 법무부는 해당 조감도는 곧 지어질 화성여자교도소의 실제 조감도가 아니라는 입장을 밝혔다. 이는 6~7년 전 입찰 단계에서 한 건축사사무소가 제작한 것으로, 실제 법무부에서 채택한 안이 아니라는 해명이다. 이 조감도는 현재 건축사사무소의 홈페이지에서도 삭제된 상태인 것으로 알려졌다.

법무부는 “별도로 채택 예정인 조감도가 있고, 논란이 된 조감도처럼 호화로운 디자인은 아니”라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

채택된 조감도는 최근 준공된 원주, 속초, 대구 교도소 청사와 유사한 것으로 알려졌다.