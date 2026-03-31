의료취약지 시니어의사·계약형지역의사제 확충 등 민생 안정 지원 강화

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 31일 국무회의에서 2026년 제1회 추가경정예산안에 총 3263억 원을 반영했다고 밝혔다.

복지부는 이번 추경에서 중동전쟁에 따라 부담이 가중될 것으로 우려되는 저소득층, 청년 등 취약계층 민생 안정을 위해 소득·먹거리·돌봄 등을 집중 보호하고, 농어촌 등 취약 지역의 필수의료 공백 해소를 위한 의료 인력 지원을 통한 민생 안정에 중점을 뒀다고 설명했다.

주요 내용을 보면, 저소득층 생활 안정 지원을 위해 ‘그냥드림(먹거리 기본보장코너)’ 코너를 전국 150개소에서 300개소로 확대한다.

갑작스러운 위기로 일시적 어려움을 겪는 가구에 대해 생계지원과,일시적 긴급돌봄 및 일상돌봄 지원을 강화하고 취약계층 의료안전망 강화를 위한 추가 예산을 확보했다.

생활비 부담 증가에 따라 어려움이 클 고립은둔청년, 가족돌봄청년 등 위기청년의 사회적 고립 방지와 자립지원을 강화하고, 아동·노인 등 사회복지시설의 돌봄 인력난 완화와 사회복지 실무경험 확대 등 청년 회복과 일자리 지원에도 추가 예산이 투입된다.

공중보건의 급감 등에 따른 의료공백 해소를 위해 취약지 보건지소 진료인력(간호직) 등을 긴급 지원하고, 지역 보건의료기관 의료인력의 신속한 확보를 위해 시니어의사를 160명에서 180명으로, 계약형 지역필수의사를 136명에서 268명으로 확충한다.

복지부는 “국회에 제출되는 추경안이 국회의 심의·의결을 거쳐 확정될 경우, 신속한 집행이 가능하도록 철저히 준비해 어려운 상황에서도 든든한 사회안전매트가 제대로 작동될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.