직전 회계연도 대비 16.1% 증가 최근 5년간 3.5조 배당, 재정 확충

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국산업은행은 31일 정기 주주총회를 열고 올해 정부에 배당금 8806억원을 지급하기로 결의했다고 밝혔다. 이는 직전 회계연도(7587억원) 대비 16.1% 늘어난 규모다.

산은은 대내외 불확실한 여건에도 첨단전략산업 지원 강화 등 2025년 총 95조9000억원의 자금을 공급했다. 당기순이익은 약 1조7000억원을 달성했다.

산은은 최근 5년간 총 3조5000억원의 배당을 실시하며 정부 재정 확충에 기여했다. 이익잉여금은 2021년 말 7조4000억원에서 지난해 말 14조7000억원으로 확대됐다.

산은은 “대표 국책은행으로서 관세·에너지 위기 대응, 첨단전략산업 지원 등 경제의 안전판 역할을 수행했다”며 “안정적인 수익 기반을 바탕으로 국민성장펀드의 성공적 운영 지원, 국가 균형성장을 위한 지역금융 확대, 산업구조 개편 등 정부정책에 부응해 나갈 것”이라고 했다.