- 과기정통부, 전국 과학문화 프로그램 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 ‘4월 과학의 달’을 맞아 전국 각지에서 전 국민이 참여할 수 있는 다양한 과학문화 프로그램이 개최된다고 밝혔다.

국내 최대 규모의 과학문화 행사인 ‘대한민국 과학축제’는 많은 학생과 시민들이 과학문화를 즐길 수 있도록 개최지역을 수도권, 충청권, 호남권, 영남권 총 4개 권역으로 확대된다.

이미 일상 깊숙이 들어와 있는 과학기술과 AI를 게임, 댄스, 공연, 시식 등을 통해 재미있게 체험하는데 주안점을 두면서도, 첨단기술 개발에 매진하고 있는 연구기관들의 연구성과를 시민들과 공유하기 위해 다양한 전시와 강연 등도 마련됐다.

권역별 개최지마다 지역 고유의 역사·문화·산업·음식 등 배경을 가지고 있는 만큼, 각 행사장에서는 지역별 특징과 결합된 특색있는 과학문화 프로그램이 선보일 예정이다. 부산에서는 부산의 대표적인 식품기업이 식품의 과학적 원리를 전파하고, 대전에서는 생성형 AI를 활용한 과학-예술 융합 미디어아트 등 다채로운 프로그램이 선보여 보고, 듣고, 맛보는 즐거움까지 제공된다. 수도권(일산)에서는 현재의 편리하고 풍요로운 삶을 가능케 해준 과거부터 현재까지의 과학기술 성과와, 그 성과를 내기까지 반복된 실패와 좌절이라는 역경을 딛고 재도전한 연구자들의 감동적인 이야기를 함께 전하며 잔잔한 울림을 더할 예정이다

과기정통부는 4월 새로운 국민참여 공모형 과학문화 이벤트를 대거 준비중이다.

먼저 ‘우리동네 과학방’은 전국 각지의 아파트 커뮤니티와 같은 주민 생활공간으로 찾아가 다양한 과학강연‧체험을 제공하는 프로그램이다. 참여를 희망하는 강연‧체험 운영기관 및 주민 생활공간 관리기관들은 4월 중 과기정통부 및 한국과학창의재단 누리집에 게시되는 공모를 통해 신청할 수 있다.

‘과학문화 창작자 양성과정’은 과기정통부가 매년 대중과 소통을 희망하는 참여자를 대상으로 과학커뮤니케이터로 성장할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 올해는 특별히 ‘가짜뉴스’를 구별하기 위해 국민들이 알아야 하는 과학정보 등을 중심으로 크리에이터 양성교육 및 영상제작을 진행한다.

‘연구자 박물관‧미술관 큐레이션’은 최근 전세계적 관심을 끌고 있는 한국의 문화·예술 전시품과 연계하여 과학적으로 소통하기를 희망하는 예비 과학크리에이터들을 ‘큐레이터’로 양성하는 과정이다. 늘 보던 문화재 전시품에 대하여 소재‧화학적 변화 등 과학적 설명이 더해져 보다 풍성한 과학·문화·예술 융합정보가 확산될 것으로 기대된다.

국립과학관, 연구기관, 지방정부 등도 가족과 함께 즐길 수 있는 크고 작은 과학축제와 체험행사를 개최한다. 17일부터 8월 23일까지 국립과천과학관의 ‘2026 브랜드 기획전 양자시대’, 17일부터 19일까지 국립중앙과학관의 ‘사이언스데이’, 17일부터 8월 23일까지 국립대구과학관의 ‘타임슬립! 공룡시대 대탐험’, 1일부터 계속되는 국립강원전문과학관의 ‘미래동물특별전’, 24일부터 26일까지 국립광주과학관의 ‘2026년 사이언스 봄축제’, 23일부터 8월 30일까지 국립부산과학관의 ‘특별기획전 ’창의적 생각도구’ 등이 예정되어 있다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “4월 과학의 달을 맞아 국민여러분들께서 가까운 과학문화 행사장에서 과학기술에 대한 관심과 재미를 느끼실 수 있는 기회가 되었으면 한다”며 “우리 정부는 끊임없이 변화하는 미디어 환경과 국민의 눈높이에 맞추어 민간과 지방정부, 개인 커뮤니케이터 등 여러 과학문화 주체의 성장을 지원하는 한편, 과학기술의 발전·혜택을 모든 세대·지역·계층이 향유할 수 있도록 세심하게 정책을 추진할 계획”이라고 강조했다.