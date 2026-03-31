경제대책, 에너지관리, 민생안정 등

[헤럴드경제=손인규 기자] 서대문구(구청장 이성헌)가 중동 정세 장기화에 따른 유가 상승, 물가 변동 등 민생경제 불안 요소에 선제 대응하기 위해 최근 ‘비상경제 민생안정 TF’를 구성하고 운영에 들어갔다.

경제대책, 에너지관리, 민생안정 등 세 분야별 특별반으로 구성된 TF는 ▷경제 변동성 장기화 시 우려되는 사재기 대응 ▷소비 위축에 따른 구민과 기업 피해 최소화 ▷지역경제 및 주민 생활 안정 등을 위한 대응체계를 가동하고 현안을 실시간 점검한다.

먼저 구는 주민 현장 체감도가 높은 경제 분야에서 다양한 정책을 추진한다. 관내 소상공인과 중소기업에 서대문구 특별보증(총 325억원)과 중소기업 육성기금 융자(총 30억원)를 적극 지원한다.

경영난을 겪는 기업을 위해 지방세 납부 기한 연장, 징수·체납처분 유예 및 감면 등을 시행하는 한편, 주민 생활과 밀접한 생필품 26개 항목에 대해 가격 모니터링 강화로 물가 안정에 총력을 기울인다.

해외 의존도가 높은 에너지관리 대책 또한 꼼꼼하게 추진한다. 구는 서울시와 합동으로 관내 14개 주유소에 대한 전수 점검을 마쳤으며 ‘석유제품 최고가격제’ 시행 이후 판매가 하락률이 낮은 주유소 대상으로 현장 점검을 실시하고 있다.

공공 부문 에너지 절약을 선도하기 위해 공용·직원 소유 승용차 대상 ‘차량 5부제’를 정부 시행과 동시에 적용했으며 공공청사 에너지 절감책도 펼치고 있다.

아울러 구는 폐기물 종량제봉투 사재기 우려가 확산하지 않도록 판매점을 현장 점검하고 봉투 수급 상황을 일일 단위로 모니터링하는 한편 취약계층 에너지 비용(냉·난방비, 전기요금) 지원과 위기가구 조사 및 맞춤형 서비스 연계도 추진한다.

이성헌 서대문구청장은 “중동 상황에 따른 불안 심리가 확산하지 않도록 주민분들의 일상을 지키는 데 모든 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.