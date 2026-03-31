100~122㎡ 88가구 일반분양 4월 9일 특공부터 청약 시작

롯데건설은 이촌 현대아파트를 리모델링해 선보이는 ‘이촌 르엘’의 사이버 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 31일 밝혔다.

이 단지는 서울 용산구 이촌동 301-160번지 일원에 지하 3층~지상 최고 27층, 9개 동, 총 750가구 규모로 조성된다. 이 가운데 100~122㎡(전용면적) 88가구를 일반 분양한다.

단지는 남향 위주로 동을 배치해 채광과 통풍을 극대화했으며, 고급스러운 외관 디자인과 특화 조경을 적용했다. 하이엔드 주거 브랜드 ‘르엘’에 걸맞은 커뮤니티 시설도 마련된다. 한강을 파노라마로 조망할 수 있는 스카이라운지를 비롯해 실내 수영장이 들어선다. 이와 함께 사우나와 피트니스 클럽, 입주민 전용 영화관 ‘프라이빗 시네마’, 프리미엄 독서실과 북카페, 비즈니스 라운지, 레슨룸 등 다양한 시설이 조성된다. 또 조식 서비스를 제공하는 다이닝 카페가 들어서며, 런드리룸과 건식 세차장 등 입주민 생활 편의를 높이는 시설도 함께 마련될 예정이다.

단지 인근의 이촌역을 통해 지하철 4호선과 경의·중앙선을 이용할 수 있으며, 동작대교와 반포대교 등을 통해 강남권 이동도 수월하다.

단지는 분양가 상한제가 적용된다. 청약 일정은 4월 9일 특별 공급을 시작으로, 10일 1순위 해당 지역, 13일 1순위 기타지역, 14일 2순위 접수순으로 진행된다. 당첨자 발표는 4월 20일이다.

롯데건설 관계자는 “‘르엘’은 반포와 대치, 청담, 잠실 등 강남권 핵심 주거지에 공급하며 고급 주거 브랜드로 자리매김해 왔다”며 “강북권 첫 르엘 단지인 이촌 르엘은 강남에서 축적된 브랜드 노하우와 한강변이라는 탁월한 입지가 결합해 용산 지역을 대표하는 상징적인 프로젝트가 될 것”이라고 말했다.

이촌 르엘의 사이버 견본주택은 공식 홈페이지를 통해 가상현실(VR) 형태로 운영된다. 입주는 2027년 3월 예정이다. 신혜원 기자