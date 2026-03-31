[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA)는 국민이 항만운영 정책 과정에 직접 참여할 수 있는 국민소통플랫폼 참여 이벤트를 실시한다.

31일 IPA에 따르면 IPA 홈페이지 국민소통플랫폼 ‘모두의 인천항’을 통해 접수된 국민 의견은 검토를 거쳐 향후 기관 운영 및 정책 추진에 반영한다.

참여 기간은 4월 1일부터 14일까지 2주간이다. 참여 방법은 IPA 홈페이지 접속 회원가입, 국민소통플랫폼 모두의 인천항 내 ‘제안해(海)’ 토론해(海)’ 코너 등을 통해 의견을 남긴 후 인스타그램, 페이스북 네이버블로그 등 SNS 채널의 참여완료 댓글을 작성하면 된다.

추첨을 통해 총 30명에게 소정의 상품을 제공하고 결과는 4월 21일 IPA 홈페이지와 SNS를 통해 발표 예정이다.

한편 IPA는 그동안 온·오프라인 소통채널을 활용한 국민소통 강화 정책을 지추진했다.

그 결과 대국민 제안 건수는 2024년 417건에서 지난해 683건으로 약 64% 증가하는 등 국민참여 활동이 크게 확대됐다.