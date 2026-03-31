31일 LG화학 정기 주주총회 인사말 “기존 사업 경쟁력 키워 수익 체질 회복 시켜야” “신임 CEO로서 사업 성공 체험 역량 모을 것” “저수익 범용 석유화학 사업 구조조정 가속화”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 김동춘 LG화학 사장이 “석유화학 사업 구조조정을 가속화하고, 고부가가치 사업으로 재편하겠다”는 의지를 밝혔다. 업황 불황이 이어지고 있는 석유화학 산업의 저수익 범용 제품 대신 수익성 중심의 사업 구조로 전환하겠다는 방침이다.

31일 김 사장은 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 정기 주주총회 인사말에서 “최근의 글로벌 경쟁 환경은 우리의 예상보다 빠르고 치열하게 전개되고 있다. 경영진은 그 어느 때보다 무거운 책임감으로 경영에 임하여 미래를 준비해 나가고자 한다”며 이같이 밝혔다.

이날 김 사장은 “기존 사업의 근본적인 경쟁력 강화를 통한 수익체질 회복과 함께 미래지향적 사업 포트폴리오로의 전환을 속도감 있게 추진하는 것”이라며 “신임 최고경영자(CEO)로서 전자소재사업부장과 첨단소재사업부장을 역임하며 축적한 사업 성공 체험과 LG화학 내부에 축적된 역량을 한 곳에 모아, 2~3년 내 현재의 어려운 상황을 극복하고 실행력이 강한 기술 중심 기업으로 LG화학을 변화시켜 나가고자 한다”고 강조했다.

그러면서 어떠한 경영 환경 속에서도 수익성과 성장성에서 경쟁사를 앞서는 회사를 만들도록 하겠다”고 덧붙였다.

이날 김 사장은 주력 사업인 석유화학을 수익성 중심으로 재편하겠다는 의지를 밝혔다. 그는 “석유화학 사업은 저수익 범용 사업에 대한 구조조정을 더욱 가속화하고, 신규 성장 영역 중심의 고부가가치 사업으로 빠르게 재편해 나가겠다”며 “앞으로는 단순한 규모 확대가 아닌, 수익성 중심의 사업 구조로 전환해 나가겠다”고 설명했다.

또 그는 “첨단 소재 사업의 경우 글로벌 전기차 수요 회복에 선제적으로 대비하여 차세대 고성능 양극재 개발을 가속화하겠다”며 “차별화된 기술을 기반으로 폐배터리 리사이클 사업에 진입하여 원가 경쟁력을 한층 높이겠다. 에너지저장장치(ESS)용 양극재도 당사만의 신규 공정 기술을 적용하여 시장에 적극 대응하겠다”고 말했다.

이밖에 생명과학 사업에선 신약후보 물질 지속 발굴, 대사·면역 등 기존 사업은 글로벌 시장을 꾸준히 공략하겠다고 밝혔다. CTO(최고기술책임자) 조직의 연구개발 역량을 보강해 신사업 및 신제품 제품 개발을 강화하고, 현재 신사업으로 추진하고 있는 인공지능(AI)용 첨단 반도체 패키지 소재 사업을 확대하겠다고도 강조했다.