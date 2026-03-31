[헤럴드경제=김주리 기자] 도미니카공화국에서 11세 소년이 마을에서 주운 총을 가지고 놀다가 7세 동생을 쏴 사망케 하는 비극적인 사건이 발생했다.

29일(현지시간) 스페인어권 언론 매체 인포바가 보도한 현지 산토도밍고 경찰청에 따르면 A군(11)은 지난 27일 도미니카공화국 동부 보카치카 지역 집 근처 공터에서 염소를 돌보던 중 사제 총기를 발견해 집으로 가져왔다.

곧이어 방에서 총성이 울렸고, 이를 듣고 A군의 어머니가 달려갔을 때 7살 막내아들은 목 부위에 총상을 입고 이미 바닥에 쓰러진 상태였다. 아이는 즉시 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.

경찰 조사 결과, A군이 총기를 만지며 놀다가 실수로 총이 발사된 것으로 나타났다. 다만 사건 직후 A군의 큰형(17)이 해당 총기를 창밖으로 던져 사건을 은폐하려 했던 정황도 있다고 경찰은 설명했다.

경찰은 현장에서 발견된 12구경 탄피가 들어있는 총기를 수거해 국립과학수사연구소에 분석을 의뢰하는 한편, 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

현재 A군은 가족에게 인계된 상태지만 조만간 경찰과 검찰에 출석해 추가 조사를 받을 예정이다.

인포바에는 이번 사건으로 도미니카공화국 내에서 규제되지 않은 사제 무기 방치 문제와 가정 내 총기 안전 관리에 대한 사회적 논의가 거세지고 있다고 전했다. 현지 법상 허가받은 총기 소유는 가능하지만, 이번 사고에 사용된 사제 총기 제조 및 소지는 엄격한 불법이다.