[헤럴드경제=조용직 기자] PBA가 차기 시즌을 위한 비시즌 일정으로 담금질에 돌입한다.

먼저 우선등록은 오는 4월 6일 정오까지 접수한다. 우선등록은 전 세계 3쿠션 선수들을 대상으로 하며, 신청 선수들에 한해 PBA 경기운영위원회에서 국내외 대회 입상과 경기력 등을 종합적으로 평가해 합격 선수를 발표한다. 합격한 선수는 2026-2027시즌 PBA-LPBA 1부투어 선수 등록 자격을 획득한다.

이어 4월 5일부터 3일간 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 차기 시즌 1부투어에서 뛸 선수를 가리는 승강전인 2026년도 PBA 큐스쿨(Q-School) 1라운드를 실시한다. 1라운드에선 드림투어(2부) 포인트랭킹 25위부터 120위가 참가한다.

큐스쿨 1라운드를 통과한 선수들과 직전 시즌 PBA 1부투어 포인트랭킹 61위부터 120위는 오는 13일부터 15일까지 같은 장소에서 큐스쿨 2라운드에 나선다. 2라운드를 통과한 선수들에게는 차기 시즌 1부투어 선수 등록 자격이 주어진다.

큐스쿨은 토너먼트 단판제로 진행되며 1라운드는 35점제, 2라운드는 40점제다. 대회 일자별로 토너먼트 최상위 선수들은 상위 라운드 진출을 확정한다. 이외 선수들은 토너먼트 1승당 5점의 승점을 얻는데, 라운드가 종료된 이후 성적에 따라 다음 라운드로 진출한다.

또한 12일에는 LPBA 트라이아웃이 열리며, 18일과 19일에는 PBA 트라이아웃을 개최된다. LPBA 트라이아웃을 통과한 선수는 차기 시즌 LPBA 투어에서, PBA 트라이아웃을 통과한 선수들은 차기 시즌 드림투어에서 뛰게 된다.