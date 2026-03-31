[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 시내버스 7개 노선 신설과 15개 노선 조정을 확정하고 4월 말부터 순차적으로 시행한다고 31일 밝혔다.

신설 노선은 ▷영종 2개 노선 5대 ▷서구, 검단 3개 노선 21대 ▷계양 1개 노선 6대 ▷강화 1개 노선 4대이다.

조정 노선은 인천e음16번, 577번, 급행97번, 281번, 282번, 72번, 92번, 991번, N80번, 7번, 12번, 13번, 800번, 801번, 6602번 등이다.

이번 조치는 2026년 7월 행정체제 개편, 택지개발 등으로 증가하는 대규모 신규 대중교통 수요 발생 등 교통 여건 변화를 반영해 시민들에게 보다 편리한 버스 서비스를 제공하기 위해 추진됐다.

이번 개편으로 ▷영종·계양·검단 지역 대규모 아파트단지 조성에 따른 노선 확충(가칭 941, 2202, 7701, 8901, 9903번) ▷신도평화대교 개통에 따른 관광 및 방문 수요 대응(가칭 2251번) ▷강화지역 주민의 인천 접근성 확대(가칭 5311번) 등을 위한 신규 노선이 추진된다.

신설 노선은 4월부터 입찰 공모와 제안서 평가 등 행정절차를 거쳐 9월경 운행을 개시할 예정이다.

또 조정되는 15개 노선은 특정 지역에 집중된 교통 서비스를 효율적으로 분산하고 주요 거점 간 환승 편의를 높이는 방향으로 개선된다.

해당 노선은 4월 말부터 운행이 시작되며 교통 혼잡 완화와 대중교통 이용률 증가, 지역 간 균형 발전 및 생활권 확대에 기여할 것으로 전망된다.