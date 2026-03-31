CLDN18.2 항체 접목 면역세포치료 플랫폼 위암·췌장암 등 고형암 적응증 확대 기대

[헤럴드경제=최은지 기자] 지씨셀은 고형암 치료를 대상으로 하는 면역세포치료 관련 기술 특허를 출원했다고 31일 밝혔다.

이번 특허는 지씨셀의 ‘CAR-NK’(키메라 항원 수용체 자연살해세포) 플랫폼을 기반으로 ‘CLDN18.2’를 타깃으로 개발된 파이프라인이다. CLDN18.2는 위암, 췌장암, 식도암 등 다양한 고형암에서 발현되는 단백질로, 최근 글로벌 제약·바이오 업계에서 주요 치료 타깃으로 주목받고 있다.

지씨셀은 자사 면역세포 플랫폼에 CLDN18.2 항체를 접목해 고형암 분야로의 적용 가능성을 확장했다. CAR-NK 치료제는 환자 본인의 세포를 사용하는 CAR-T 치료제와 달리 건강한 공여자의 세포를 활용하는 방식이다. 이에 따라 대량 생산이 가능한 범용(off-the-shelf) 치료제로 개발할 수 있는 것이 특징이다.

또한 NK세포의 선천면역 특성을 바탕으로 높은 안전성이 기대되며, 제조 및 공급 공정 효율화를 통해 치료 비용 절감과 환자 접근성 향상을 도모할 수 있는 대안으로 평가받는다.

원성용 지씨셀 대표는 “이번 특허는 CAR-NK 플랫폼 기반 고형암 파이프라인 연구개발의 연속적인 성과 중 하나”라며 “향후 관련 연구개발을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.