최대 7% 청구 할인…결제금액 한도 없이 1% 적립

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대홈쇼핑이 현대카드와 함께 전용 신용카드 ‘현대홈쇼핑 현대카드 에디션2(사진)’를 출시했다고 31일 밝혔다.

전월 이용 금액이 40만원을 넘으면 결제금액의 7%(월 최대 3만원)를 청구 할인해준다. 또 국내외 가맹점 이용 시 한도 제한 없이 1%를 현대H몰 적립금으로 쌓아준다.

출시 기념으로 4월 30일까지 프로모션을 진행한다. 최근 6개월간 현대카드 이용 이력이 없는 신규 고객이 4만1000원 이상 결제하면 4만원 할인 쿠폰을, 기존 이용자도 2만1000원 이상 결제하면 2만원 할인 쿠폰을 지급한다. 해당 카드로 현대홈쇼핑에서 결제한 고객은 6월 30일까지 멤버십 등급을 ‘다이아몬드’로 자동 승급해준다.

현대홈쇼핑 관계자는 “현대홈쇼핑을 이용하는 고객에게 더 큰 혜택을 제공하기 위해 카드 리뉴얼을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 고객 수요에 맞는 다양한 프로모션과 혜택을 제공할 것”이라고 전했다.