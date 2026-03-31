관제·운영 총괄 핵심시설 안착 40년간 지역소비 3186억·생산유발 4091억 효과 전망

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]수도권광역급행철도(GTX) B노선의 운영을 담당할 GTX-B 본사(법인운영사무소)가 송도국제도시 인천대입구역 인근에 건립된다.

31일 인천시에 따르면 GTX-B 본사는 열차 운행을 총괄하는 종합관제실과 상황실, 업무시설 등을 갖춘 철도 운영의 핵심 시설이다.

해당 시설은 민간사업시행자가 건립한 뒤 국가에 기부채납하고 이후 약 40년간 민간사업시행자가 위탁 운영을 맡게 된다.

인천시는 2024년 8월부터 국토교통부 등에 여러 후보지를 제안하는 등 인천 유치에 나섰다.

지난 2월 국토교통부의 본사 부지 확정 협조 요청함에 따라 GTX-B 본사 유치가 최종 확정됐다.

국토교통부가 요청한 대상지는 연수구 송도동 10-41번지 일원으로 송도국제도시 지식정보산업단지 내 미 매각 용지다.

해당 부지는 약 5381㎡ 규모로 GTX-B 본사 입지에 필요한 공간을 확보할 수 있으며 향후 도시계획시설(철도)로 결정된 뒤 국토교통부가 매입한다.

GTX-B 본사가 송도에 들어설 경우 상주 인력 약 200명을 포함해 최대 약 400명이 근무할 것으로 예상된다.

지역 소비 효과는 연간 약 79억원, 40년간 약 3186억원에 이를 것으로 분석된다.

또한 건설 단계에서는 약 500억원의 생산유발 효과, 운영 단계에서는 연간 약 102억원 규모의 생산유발 효과(40년간 약 4091억원)가 발생할 것으로 전망된다.

또 법인세 지자체 귀속분 등을 고려할 때 연간 약 19억원의 세수 증가 효과도 기대된다.

인천시는 GTX-B 본사 유치를 통해 GTX 중심 도시로서의 위상을 강화하고 경제자유구역 내 투자 유치 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

장철배 시 교통국장은 “GTX-B 본사는 철도 운영의 핵심 시설로 도시 상징성과 경제적 파급효과가 큰 시설”이라며 “본사 유치가 최종 확정된 만큼, GTX-B 민간투자사업 실시계획 변경과 송도국제도시 개발계획 변경 등 후속 절차를 관계기관과 협의해 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.