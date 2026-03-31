농협 20억, 하나 10억 각각 출연 3년간 보증비율 100% 적용 등

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 31일 NH농협은행과 ‘K-콘텐츠 생산적 금융지원 업무협약’을, 하나은행과 ‘K-콘텐츠 산업육성 금융지원 업무협약’을 각각 체결했다고 밝혔다.

한국콘텐츠진흥원이 함께한 이번 협약은 방송, 영화, 공연 등 문화콘텐츠 분야 기업에 대한 금융지원을 확대해 정부의 5대 국정목표인 K-콘텐츠 핵심산업을 육성하기 위해 마련됐다.

농협은행이 특별출연금 20억원, 하나은행이 특별출연금 7억원과 보증료 지원금 3억원 등 10억원을 신보에 각각 출연해 총 690억원 규모의 협약보증을 공급한다. 콘텐츠진흥원은 우수한 K-콘텐츠 기업을 발굴해 신보에 추천할 예정이다.

지원 대상은 문화콘텐츠 산업 분야를 영위하는 기업으로 콘텐츠 기획·제작 및 사업화 기업과 저작재산권, 상표권 등 콘텐츠 지식재산권(IP) 활용기업 등이다.

신보는 특별출연 협약보증을 통해 3년간 보증비율 100%를 적용하고 보증료를 0.5%포인트 차감 지원한다. 보증료 지원 협약보증으로 2년간 연 1.0%포인트의 보증료를 지원해 기업의 금융비용 부담을 완화한다.

신보 관계자는 “이번 자금 지원이 문화콘텐츠 기업의 성장과 경쟁력 강화로 이어지는 밑거름이 되길 기대한다”며 “앞으로도 K-콘텐츠의 도약을 위해 유관기관과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.